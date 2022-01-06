Від кулі на місці загинув водій телеканалу. Поранення також отримали й інші пасажири.

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Канал мав знімати звернення регіонального чиновника

Журналіста госпіталізували, а оператор обійшовся без травм. Згідно з інформацією анонімного джерела, знімальна група телеканалу прямувала до акима – голови місцевого органу.

Вони мали зняти відеозвернення Бакитжана Сагінтаєва до місцевих щодо "очищення" регіону. Працівники телеканалу потрапили під обстріл одразу біля резиденції президента Казахстану. Вона була біля будівлі акімата.

Довідка. Акімат – регіональний орган виконавчої влади у Казахстані. Також є районною держадміністрацією у Казахстані та Киргизстані.

Попри обстріли, місцеве Міністерство внутрішніх справ та різноманітні казахстанські ЗМІ запевняють, що ситуація поблизу резиденції Касим-Жомарта Токаєва є вкрай стабільною.

Протести у Казахстані: головне

У Казахстані протести тривають від 3 січня 2022 року. Спершу причинами були ціни на газ. Пізніше вимоги мітингувальників стали політичними.

Найбільші загострення із загиблими припали на 5 січня. Того дня президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Білорусі, Вірменії, Таджикистану, Киргизстану, Росії. Він попросив ці країни ввести війська.

Посольство України у Казахстані звернулося до українців із закликом відкласти поїздку до Казахстану. Громадян України, які перебувають у країні, просять утриматись від відвідань місць масового скупчення.

Усе, що варто знати про протести у Казахстані: дивіться сюжет 24 каналу