Законопроєкт №3656 про зниження ставки ПДВ для аграріїв допоможе вивести Агропромисловий комплекс з "тіні".

Про це говорять експерти і учасники ринку.

Так, законопроєкт пропонує знизити ставку ПДВ з 20% до 14% на велику рогату худобу і живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, суріпиці, ріпаку, соняшнику, насіння і плоди других олійних культур.

За експертними оцінками, близько 30-40% ринку зерна в Україні працює в "тіні".

Зниження ставки ПДВ зробить податкові "скручування" економічно невигідними: аграрій буде зацікавлений продати все зерно "по-білому", інакше він просто не відшкодує собі той ПДВ, який заплатив постачальникам.

Міжнародна практика показує, що зниження податкового тиску стимулює бізнес платити податки. Наприклад, в Латвії ПДВ на сільгосппродукцію знизили з 21% до 5% терміном на два роки. Вже за перші шість місяців число платників податків збільшилось на 4%, а оборот грошей в овочівництві й плодівництві – на 9%.

При цьому прийняття законопроєкту №3656 не зачепить добропорядних аграріїв, але заставить платити податки перекупників. А переробні підприємства зможуть економити до 6% на закупівлю продукції внаслідок менших податкових зобов'язань виробника. Зниження собівартості зробить продукцію більш доступною для кінцевого споживача.

Профільні асоціації та самі аграрії підтримують прийняття законопроєкту №3656, оскільки зниження ПДВ дозволить скоротити витрати та направити додаткові кошти на оновлення техніки і розвиток господарств. Ухвалення документа стане дієвим механізмом підтримки агровиробників в умовах посухи і корона кризи.