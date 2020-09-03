В ООН занепокоєні тим, що більшість судових рішень в окупованому Донбасі та Криму проходять в закритому режимі. Окрім цього, людей можуть затримати просто на вулиці та катувати в СІЗО, поки ті не підпишуть потрібні окупантам зізнання.

Як проходять судові засідання в ОРДЛО

Відкритими є тільки два так званих засідання – перше підготовче й останнє, на якому оголошується "вирок". Про це розповів спеціаліст Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Михайло Сорочишин, повідомляє Укрінформ.

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За словами Сорочишина, ні родичі, ні будь-які організації не мають доступу до процесів.

Людей можуть затримати просто на вулиці

В ООН стурбовані й тим, що в ОРДЛО діє "практика адміністративного затримання".

Як цікаво визначає "законодавство" так званих республік, це затримання здійснюють з метою перевірки можливості участі або причетності особи до тяжких злочинів, в тому числі злочинів проти так званої національної безпеки самопроголошеної "республіки",

– наголосив Сорочишин.

Людей, яких затримують, тримають без зв'язку із зовнішнім світом. Родичам не повідомляють про те, що їх рідних затримали. Під час "адміністративного затримання", зазвичай, здійснюють кримінальне переслідування, що порушує міжнародне право.

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Катування затриманих

За словами спеціаліста місії ООН, затриманих катують. Їм та родичам погрожують з метою отримання зізнань, які документують вже після офіційного початку досудового засідання на території. Таким чином зізнання оформлюють як протоколи доповіді.

Крім цього, затримані не мають доступу до захисника. Вони не можуть бачити матеріали "справ" і готувати свій захист.