Очільник Кремля підписав зміни до закону "Про поліцію". Їх опублікували на порталі правової інформації.

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Що саме тепер дозволено російській поліції

Нововведення стосуються того, що тепер поліцейський може не представлятись перед затриманим. Зробити він це може тільки після того, як той припинить "протиправні дії".

Також поліція у Росії відтепер отримала право під час затримання проникати у житлові приміщення та на земельні ділянки, а також оточувати будівлі та житлові території.

Зауважте! Раніше в Держдумі пояснили, що подібні повноваження вже мають співробітники Росгвардії. Мовляв, у такий спосіб права відомств приводяться у відповідність.

Поліцейські матимуть доступ до машин під час протестів

Ба більше, правоохоронцям дозволили розбивати машини для забезпечення громадської безпеки під час масових заворушень та надзвичайних ситуацій, а також для:

затримання підозрюваних;

порятунку життя людей;

загрозі теракту.

Поліція зможе вимагати від росіян представитися, а також проводити огляд їхній особистих речей та транспорту, якщо запідозрять наявність зброї, наркотиків, радіоактивних речовин чи вкрадених предметів.

Бомба у відділенні поліції: резонансний випадок

У Воронезькій області озброєний чоловік обстріляв відділення поліції й підкинув туди вибухівку. За даними із соцмереж, після нападу на відділення, він скоїв потрійне вбивство.

Нападник відкрив вогонь по дверях і вікнах приміщення. За деякий час він потрапив всередину будівлі, де і привів у дію вибуховий пристрій.

Щодо загиблих інформація у соцмережах і ЗМІ розходиться. За даними ТАСС, під час нападу постраждав 1 співробітник поліції – черговий постової при вході до відділу. За іншою інформацією – поранених немає.

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