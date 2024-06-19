Напад на Садикова стався 18 червня у Шевченківському районі Києва. Так, невідомий намагався застрелити казахського опозиціонера у голову. Дружина Садикова переконана, що нападник був професійним найманим вбивцею.

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Токаєв прокоментував напад на Садикова

Майже через добу після нападу президент Казахстану відреагував на напад на опозиціонера Садикова. Він заявив, що казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування, а також наголосив, що усі розбіжності в суспільстві варто вирішувати в правовому колі.

Усі колізії, розбіжності у нашому суспільстві слід вирішувати виключно у правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм. Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що відбувся вчора, у Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова,

– заявив Токавєв.

Президент Казахстану також додав, що доручив направити офіційні запити до українських правоохоронних органів, а також посольства щодо нападу на Садикова.

Варто зауважити, що Садиков, якого намагалися вбити, відомий казахський журналіст-опозиціонер. Він відкрито критикував владу Казахстану, а самого Токаєва називав "маріонеткою російського впливу". Саме тому дружина Садикова вважає, що до замаху на вбивство може бути причетний чинний президент Казахстану.

Окрім того, у жовтні 2023 року Садикова оголосили в розшук у Казахстані. Так, опозиціонера звинувачували у "розпалюванні соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".