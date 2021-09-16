Начебто, нічого особливого, та є нюанс: Геррінгтон – це американський актор фільмів, які не показують на великих екранах кінотеатрів. А проте петицію підписали вже майже 500 людей.

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"На його фільмах виросли цілі покоління українців"

Петиція за номером 6893 зареєстрована на сайті електронних звернень Запоріжжя 13 вересня. Її автор просить громаду підтримати (а міську владу – втілити підтримку у реальність) перейменування площі Маяковського у площу Біллі Геррінгтона.

Чому саме площу Маяковського

Бо у Запоріжжі вже є сквер Маяковського, алея Маяковського і кінотеатр Маяковського.

Перейменування одного з об'єктів міста на честь відомого американського актора не змінить загальної картини, але гарантовано стане потужним туристичним магнітом для багатьох людей,

– мовиться у тексті петиції.

Чому саме на честь Геррінгтона

Бо Біллі Геррінгтон – це "відомий американський актор, на фільмах якого виросли покоління не тільки американців, але й українців та європейців".

Хто такий Маяковський, а хто – Геррінгтон Володимир



Біллі Володимир Маяковський – російський радянський поет та громадський діяч, публіцист, сценарист, а також і актор. Пройшов шлях від прихильника світової революції до артиста в опалі. За офіційною версією, застрелився, за чутками – вбитий за наказом СталінаБіллі Геррінгтон – культурист, каратист, боксер та актор зі США. Однак не у блокбастерах Голлівуда він знімався, а у порнофільмах на гей-тематику. Часто також у тематичних телешоу й був стриптизером у гей-клубах. Утім, сам Геррінгтон мав дружину, дітей та заявляв про гетеросексуальність.