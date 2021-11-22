Ясько відвідала Саакашвілі у військовому госпіталі грузинського міста Горі. Тиждень тому, за її словами, стан політика був критичним, але він казав, що тримається і відчуває сили. Тепер, після зустрічі, кохана ув'язненого стверджує, що сил у нього немає.

До теми Потрібні психолог та психіатр, – лікар Саакашвілі про стан політика

Саакашвілі був в Україні у хорошому стані здоров'я і духу. Зараз – це вже інша людина. Його не можна назвати здоровим. У нього пошкоджені внутрішні органи. Щоб відновитись, потрібен психологічний комфорт. А він неможливий, коли за вікном решітка,

– сказала Ясько.

Психологічно Саакашвілі тримається. Він слабкий, але продовжує бути у бойовому дусі.

Зверніть увагу! Лікарі, які оглядали Саакашвілі, кажуть, що у нього розвинулося одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Цей неврологічний розлад може уражати головний мозок. Тому медики закликають перевести Саакашвілі в багатопрофільний госпіталь з великим досвідом роботи.

Що відомо про затримання Саакашвілі

Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії напередодні муніципальних виборів у країні.

Проти колишнього президента Грузія має відкриті кримінальні справи. Його звинувачують у побитті депутата Гелашвілі та вбивстві співробітника "Об'єднаного банку Грузії". Раніше Саакашвілі отримав 6 років ув'язнення заочно.

Після затримання він оголосив голодування, яке тривало понад півтора місяця. Через це політик схуд на 20 кілограмів і має проблеми зі здоров'ям.

20 листопада Саакашвілі погодився харчуватися за спеціальною схемою.

Реакція України