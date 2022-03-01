Про це повідомив президент України під час чергового звернення.

До теми Дитина загинула: 15 людей постраждали від обстрілів окупантів у Маріуполі

Володимир Зеленський згадав про українських лікарів – тих, чий подвиг – це приклад найвищої моральної сили.

Ви рятуєте людей цілодобово, завжди. А зараз ваша робота – одна з ключових ліній нашої оборони, і ви тримаєте її блискуче,

– заявив Зеленський.

За його словами, українські лікарі врятували тисячі життів за ці 5 днів цинічної війни Росії в Україні.

"І дякую простому народу України, який зупиняє голіруч танки, виганяє окупантів з адміністрацій, робить перебування росіян в Україні ганебним, щоб довести, що вони тут чужі. Це і є народна війна", – додав він.

Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації в Україні:



До слова, 28 лютого рятувальники допомогли вивезти 25 дітей з-під обстрілів біля Маріуполя. Йдеться про села Сартана, Талаківка та Воєводівка.

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