Відповідне фото у своєму телеграм-каналі оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Важливо Росія – спонсор міжнародного тероризму, а Путін – боягуз, – спікерка Ненсі Пелосі
На оприлюднених кадрах видно скульптуру з обличчям Володимира Путіна, з рота якого стирчить дуло пістолета. Судячи з положення руки на рукоятці, очільник Кремля намагається здійснити самогубство.
На пістолеті розміщена табличка з поясненням інсталяції. Скульптура має назву "Zастрелись" та спонукає главу Кремля нарешті піти з життя.
Історія знає, у військових злочинців 2 "путі" – суд або… Путлєр, зрозумів натяк?,
– написано на скульптурі.
Інсталяція у Києві / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка
Пояснення інсталяції / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка
Автором інсталяції є скульптор і дизайнер Дмитро Ів. Скульптура розташована у серці столиці, на бульварі Тараса Шевченка.
"Просто "Zaстрелись". Такий натяк посилають кияни Путіну через дотепну інсталяцію. Якийсь час вона буде стояти в центрі столиці України. Сподіваємося, що послухається", – підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Що про це думають українці
Дискусія спалахнула під дописом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у фейсбуці. Частина людей оцінила задум автора. Однак були й ті, хто вважає це не доречним.
- "Добра альтернатива Леніну, може Путін побачить, що його чекає?".
- "Не подобається, навіщо псувати нашу прекрасну столицю таким неподобством, не принижуємося до несмаку".
- "І мені не подобається. Інсталяція сама по собі, творча праця гарна. Але на нашій землі думаю йому навіть в інсталяції стояти тут не місце. Йому на нашій землі ніде місця і ні в яких відображеннях, бути не може. І самогубство – для нього занадто легке і мале покарання".
- "Він боягуз і нікчема, недопалок він і є недопалок. Маленьке закомплексоване чмо з підворіття. Він не здатний на такі вчинки".