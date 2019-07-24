Затримали іноземця, який намагався вивезти з України зброю: фото, відео

Українські прикордонники затримали 30-річного громадянина Франції, який намагався вивезти з України арсенал зброї.

Виявити прихований арсенал зброї на пункті пропуску "Краківець" допоміг службовий собака, повідомляє Держприкордонслужба.

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Іноземець їхав на автомобілі "Рено". Прикордонники Мостиського загону виявили в нього три пістолети Макарова та автомат Калашникова, які той намагався незаконно вивезти з країни.

За наявною оперативною інформацією від співробітників СБУ, прикордонники вирішили провести поглиблений огляд машини.



Зброю виявили під час поглибленого огляду авто



Француз намагався незаконно вивезти зброю з України

Пістолети та магазини до них виявили в панелі приладів, а автомат Калашникова – під декоративною обшивкою дверей.

Затримали француза, який намагався вивезти з України зброю​: дивіться відео



Крім цього, при обшуку у чоловіка знайшли згорток із марихуаною. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.