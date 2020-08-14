Стас Івашкевич – відомий опозиційний журналіст та автор фільму-розслідування про жінок Лукашенка – з власного досвіду розповів, як у слідчих ізоляторах Білорусі поводяться із затриманими під час мітингів. За декілька днів ув'язнення чоловік пережив приниження та насилля.

У день виборів Стас Івашкевич знімав закриття виборчої дільниці та оприлюднення попередніх результатів волевиявлення білоруського народу. Коли на дільницю не впустили незалежних спостерігачів, спалахнула сутичка, розповідає Стас в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Протестувальників одразу почав "хапати" ОМОН. Івашкевич теж попав під гарячу руку, статус журналіста його не врятував. Затриманих відвезли у Центр ізоляції правопорушників, тимчасову в'язницю. У камери, розраховані на трьох людей, кидали більше десятка ув'язнених. У камері Стаса було тринадцять бранців. Перші дві доби вони провели без їжі й води. Тільки один раз тюремники принесли буханку хліба – одну на всіх.

Журналіст розповідає, що одного разу його та співкамерників вивели на вулицю для того, щоб побити.

Нас прогнали через стрій. Там стояло кілька десятків співробітників з кожного боку, і ми повинні були проходити через стрій. Кожен бив важкою гумовою палицею, яка більша, ніж звичайна міліцейська. Потім нас вивели на подвір'я і ще якийсь час били палицями, а потім загнали назад, в камеру,

– ділиться Івашкевич.

Серед затриманих були не лише учасники мітингів, але й випадкові перехожі, яких силовики схопили під час рейдів.

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Поранених забирали з камер у лікарні

За словами Стаса, деяких протестувальників із камер екстрено госпіталізовували. Одному чоловікові ноги посікла світлошумова граната, іншого – по-звірячому побили, у нього все тіло було в гематомах.

Там були медики, які приходили подивитися, що з ким відбувається. У кого були гематоми – робили кілька уколів і приймали рішення про направлення на госпіталізацію. Оскільки ми там сиділи голодні, досвідчені люди серед нас попросили ліки для зменшення шлункової кислотності, а ще одна людина – від тиску. Ці таблетки нам принесли,

– згадує журналіст.

Івашкевича відпустили через декілька днів після затримання. Оскільки Стас опікується неповнолітнім сином, ув'язнення йому замінили на штраф.

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