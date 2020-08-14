Звірячі тортури і голод: затриманий журналіст розповів про знущання у білоруських СІЗО
Стас Івашкевич – відомий опозиційний журналіст та автор фільму-розслідування про жінок Лукашенка – з власного досвіду розповів, як у слідчих ізоляторах Білорусі поводяться із затриманими під час мітингів. За декілька днів ув'язнення чоловік пережив приниження та насилля.
У день виборів Стас Івашкевич знімав закриття виборчої дільниці та оприлюднення попередніх результатів волевиявлення білоруського народу. Коли на дільницю не впустили незалежних спостерігачів, спалахнула сутичка, розповідає Стас в інтерв'ю Радіо Свобода.
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Протестувальників одразу почав "хапати" ОМОН. Івашкевич теж попав під гарячу руку, статус журналіста його не врятував. Затриманих відвезли у Центр ізоляції правопорушників, тимчасову в'язницю. У камери, розраховані на трьох людей, кидали більше десятка ув'язнених. У камері Стаса було тринадцять бранців. Перші дві доби вони провели без їжі й води. Тільки один раз тюремники принесли буханку хліба – одну на всіх.
Журналіст розповідає, що одного разу його та співкамерників вивели на вулицю для того, щоб побити.
Нас прогнали через стрій. Там стояло кілька десятків співробітників з кожного боку, і ми повинні були проходити через стрій. Кожен бив важкою гумовою палицею, яка більша, ніж звичайна міліцейська. Потім нас вивели на подвір'я і ще якийсь час били палицями, а потім загнали назад, в камеру,
– ділиться Івашкевич.
Серед затриманих були не лише учасники мітингів, але й випадкові перехожі, яких силовики схопили під час рейдів.
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Поранених забирали з камер у лікарні
За словами Стаса, деяких протестувальників із камер екстрено госпіталізовували. Одному чоловікові ноги посікла світлошумова граната, іншого – по-звірячому побили, у нього все тіло було в гематомах.
Там були медики, які приходили подивитися, що з ким відбувається. У кого були гематоми – робили кілька уколів і приймали рішення про направлення на госпіталізацію. Оскільки ми там сиділи голодні, досвідчені люди серед нас попросили ліки для зменшення шлункової кислотності, а ще одна людина – від тиску. Ці таблетки нам принесли,
– згадує журналіст.
Івашкевича відпустили через декілька днів після затримання. Оскільки Стас опікується неповнолітнім сином, ув'язнення йому замінили на штраф.
Що варто знати про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента;
- Після оприлюднення даних перших екзитполів по всій країні спалахнули протести. Люди не погодилися з перемогою чинного президента Олександра Лукашенка;
- Мітингувальників розганяв ОМОН. Правоохоронці використали ґумові кулі та світлошумові гранати. Сотні протестувальників отримали поранення, є загиблі;
- МВС Білорусі визнало, що у Бресті силовики стріляли на ураження;
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – люди збираються не виходити на роботу, доки їм не покажуть справжні результати виборів.