Як окупанти утримують полонених

Часто українців не просто затримують, а й знущаються з них, піддаючи фізичному та психологічному насиллю. Про це 24 каналу розказала українська правозахисниця, голова ГО "Блакитний птах" Ганна Мокроусова.

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Вона розповіла, що умови утримання затриманих на новоокупованих територіях, тобто тих, які захопили після повномасштабного вторгнення росії, дуже різні. У кращому випадку, якщо людину затримали офіційно, її утримують в СІЗО, але й там над людьми знущаються.

"Гірше, якщо утримують без звинувачення, якщо це в якихось непризначених для цього приміщеннях. Там поводяться більш жорстоко", – додала Ганна Мокроусова.

За словами правозахисниці, у 2014 році, коли росіяни вперше окупували Донеччину та Луганщину, там відбувалося щось схоже на те, що можна спостерігати зараз на територіях, захоплених окупантами цьогоріч. Мова йде про свавільні затримання, які відбуваються всюди, їхнє утримання невідомо де та невідомо ким, адже викрадачі розуміють, що фактично ніяк не звітують про це перед своїм командуванням.

Тобто ці люди не проходять через жодну систему, і на той момент на Луганщині було жахливо. Різні угруповання катували людей усюди – в підвалах, у різних приміщеннях, у посадках, у лісах, у гаражах. По суті те ж саме відбувається зараз під час нового наступу на новоокупованих територіях,

– пояснила правозахисниця.

Чи можна уникнути затримання на тимчасово окупованих територіях

Ганна Мокроусова зауважила, що на питання, як вберегтися від затримання на захоплених росіянами територіях, – жахливе, адже на нього майже неможливо дати відповідь. Потрібно розуміти, що росіяни – не звичайні люди, яким властиві нормальні людські почуття. Олюднювати їх та чекати від них проявів людського – не можна.

Наша велика помилка була в тому, що ми думали, що це – люди, і ставилися до них як до людей. Тому у дуже багатьох українців є питання: "Як таке може бути?". Такого справді не може бути. Люди не можуть так вчиняти, але росіяни це роблять,

– наголосила вона.

Правозахисниця переконана, що такими росіян робить першою чергою їхня пропаганда – вона знищує в них усе людське. Так, якщо загарбники на окупованих територіях оголошують, що у них тут є якась "адміністрація" чи "органи правопорядку" – це зовсім не те, до чого ми звикли у вільній Україні. Там свої порядки та правила, які не піддаються логіці та розумінню. Це не правосуддя та порядок, а злодії та кати, яким не можна довіряти.

Саме тому, на окупованих територіях без жодних причин можуть затримати будь-кого. Ба більше, навіть якщо люди з тих територій піддалися пропаганді та справді чекали росіян, це не вбереже їх від можливого затримання та потрапляння в полон.

"Тому просто потрібно бути максимально обережними. Триматися своїх і берегти своїх рідних, і не вірити пропаганді, бо Україна точно, 100 відсотків буде робити все, щоб звільнити цих людей", – закликала Мокроусова.

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Скількох людей вдалося повернути з полону

Станом на початок вересня, як повідомляв керівник Національного інформбюро Олександр Смирнов, Україні вдалося повернути з російського полону 600 людей. 100 з них – цивільні. Зокрема мова йде про 53 дітей.

Решта звільнених – військові. Однак зараз до цієї цифри можна додати ще 215 захисників України, яких обміняли 21 вересня.