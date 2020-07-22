Звинувачували у вбивстві Захарченка: затримано експрацівника СБУ Байдалу, – ЗМІ
Служба безпеки України затримала колишнього співробітника контррозвідки з позивним "Швед". Йому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю.
У відповіді на запит видання "РБК-Україна" СБУ підтвердила, що затриманий – Андрій Байдала.
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Що відомо про затримання Байдали
- 8 липня низка ЗМІ повідомили про обшуки в представників Головного управління розвідки Міністерства оборони і затримання колишнього співробітника СБУ.
- СБУ не повідомила подробиці затримання та обшуків, пославшись на заборону розголошувати дані досудового розслідування.
- Пізніше в пресцентрі СБУ уточнили, що Байдала був співробітником не СБУ, а "представником іншого правоохоронного органу".
ВІдповідь СБУ на запит журналістів / Документ "РБК-Україна"
Що відомо про вбивство ватажка бойовиків Захарченка
- 31 серпня 2018 року в центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер проросійських бойовиків Олександр Захарченко.
- У червні 2019 російські ЗМІ поширили інформацію про те, що бойовики так званої "ДНР" назвали організаторами вбивства Захарченка агентів нібито під керівництвом співробітника департаменту контррозвідки СБУ Андрія Байдали.
- Водночас СБУ оприлюднила записи, відповідно до яких нинішній ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін готував відсторонення Олександра Захарченка шляхом "перевороту".