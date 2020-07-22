Обвиняли в убийстве Захарченко: задержан экс-сотрудник СБУ Андрей Байдал, – СМИ
Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника контрразведки с позывным "Швед". Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.
В ответе на запрос издания "РБК-Украина" СБУ подтвердила, что задержанный – Андрей Байдала.
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Что известно о задержании Байдалы
- 8 июля ряд СМИ сообщили об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержании бывшего сотрудника СБУ.
- СБУ сообщила подробности задержания и обысков, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.
- Позже в пресс-центре СБУ уточнили, что Байдала был сотрудником не СБУ, а "представителем другого правоохранительного органа".
Ответ СБУ на запрос журналистов / Документ "РБК-Украина"
Что известно об убийстве главаря боевиков Захарченко
- 31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер пророссийских боевиков Александр Захарченко.
- В июне 2019 российские СМИ распространили информацию о том, что боевики так называемой "ДНР" назвали организаторами убийства Захарченко агентов якобы под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.
- В то же время СБУ обнародовала записи, согласно которым нынешний главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин готовил отстранение Александра Захарченко путем "переворота".