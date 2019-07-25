00:24
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Затримання танкера NEYMA: у Росії хочуть знати, чи не порушують права її моряків

      561 Читать новость на русском
      Затриманий російський танкер NEYMA. який перейменували на NIKA SPIRIT
      Затриманий російський танкер NEYMA. який перейменували на NIKA SPIRIT / Facebook-сторінка Держприкордонслужби України

      Затримання працівниками СБУ російського танкера NEYMA в порту Ізмаїла обговорили уповноважена з прав людини України Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова.

      Москалькова попросила Денісову з'ясувати обставини затримання судна, а також склад екіпажу:

      Читайте також: Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

      • чи є на борту громадяни Росії, скільки їх;
      • чи надають морякам консульську підтримку,
      • чи не порушуються їхні права,
      • чи отримують вони необхідні їжу і воду,
      • чи не потребує хтось із членів екіпажу медичної допомоги.

      Денісова обіцяла найближчим часом з'ясувати в СБУ ситуацію з екіпажем судна. Омбудсмени також домовилися продовжити гуманітарний діалог, мовиться на сайті російського омбудсмена.

      Чому СБУ затримала російський танкер NEYMA? СБУ затримала російський танкер NEYMA 24 липня у порту Ізмаїла. Цей танкер 25 листопада 2018 року за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі в районі Керченської протоки та допомагав захоплювати в полон українських 24 моряків. Слідчі з’ясували, що ім'я танкера змінили на NIKA SPIRIT, щоб приховати причетність до захоплення українських суден.

      Українська сторона заявила про затримання 10 членів екіпажу NEYMA. Проте представник компанії-судновласника "Альтомар Шиппінг" заявив, що екіпаж танкера відпустили додому, пишуть російські ЗМІ. А посольство Росії в Києві не може ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про звільнення екіпажу та повернення в Росію.

      Дізнайтесь, як Росія відреагувала на затримання танкера NEYMA

      Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу
      Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео про затримання російського танкера NEYMA:

       

      Як Росія захопила українські кораблі та моряків у районі Керченської протоки? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки. Того дня українські моряки планово прямували до порту Маріуполя. 3 їхні судна були обстріляні та захоплені росіянами (це кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"), а 3 українських моряків зазнали поранень. У полон росіяни взяли всіх 24 українських моряків.

      Суд окупованого Криму арештував усіх цих українців, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви. Проте 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про те, що Росія повинна протягом місяця звільнити українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Але цього так і не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ гарантуватиме їхнє кримінальне переслідування за російськими законами. МЗС України у своїй ноті відповіло відмовою.

      як розгораються події з затриманням танкера NEYMA: хроніка подій
      blog_ava
      Топ-трансфери літа 2019: онлайн
      25 липня
      5322
      Теги: Новини України Водний транспорт Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі СБУ Українські моряки в полоні Танкер NEYMA Новини Росії Людмила Денісова Тетяна Москалькова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      сьогодні , 00:00 Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      Олексій Мінаков 113
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      25 липня , 22:29 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      888
      Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      25 липня , 22:00 Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      25 липня , 20:36 Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      Василь Денисюк 437
      Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      25 липня , 20:35 Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      Євгенія Мазур 4334
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук