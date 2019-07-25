Затримання танкера NEYMA: у Росії хочуть знати, чи не порушують права її моряків

Затримання працівниками СБУ російського танкера NEYMA в порту Ізмаїла обговорили уповноважена з прав людини України Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова.

Москалькова попросила Денісову з'ясувати обставини затримання судна, а також склад екіпажу:

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чи є на борту громадяни Росії, скільки їх;

чи надають морякам консульську підтримку,

чи не порушуються їхні права,

чи отримують вони необхідні їжу і воду,

чи не потребує хтось із членів екіпажу медичної допомоги.

Денісова обіцяла найближчим часом з'ясувати в СБУ ситуацію з екіпажем судна. Омбудсмени також домовилися продовжити гуманітарний діалог, мовиться на сайті російського омбудсмена.

Чому СБУ затримала російський танкер NEYMA? СБУ затримала російський танкер NEYMA 24 липня у порту Ізмаїла. Цей танкер 25 листопада 2018 року за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі в районі Керченської протоки та допомагав захоплювати в полон українських 24 моряків. Слідчі з’ясували, що ім'я танкера змінили на NIKA SPIRIT, щоб приховати причетність до захоплення українських суден.



Українська сторона заявила про затримання 10 членів екіпажу NEYMA. Проте представник компанії-судновласника "Альтомар Шиппінг" заявив, що екіпаж танкера відпустили додому, пишуть російські ЗМІ. А посольство Росії в Києві не може ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про звільнення екіпажу та повернення в Росію.

Дізнайтесь, як Росія відреагувала на затримання танкера NEYMA



Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу

Дивіться відео про затримання російського танкера NEYMA:

Як Росія захопила українські кораблі та моряків у районі Керченської протоки? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки. Того дня українські моряки планово прямували до порту Маріуполя. 3 їхні судна були обстріляні та захоплені росіянами (це кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"), а 3 українських моряків зазнали поранень. У полон росіяни взяли всіх 24 українських моряків.



Суд окупованого Криму арештував усіх цих українців, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви. Проте 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про те, що Росія повинна протягом місяця звільнити українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Але цього так і не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ гарантуватиме їхнє кримінальне переслідування за російськими законами. МЗС України у своїй ноті відповіло відмовою.