Помідори асоціюються з літом і сонцем, хоча на полицях магазинів вони є цілий рік.

Проте взимку і навесні ми їмо їх з меншим ентузіазмом, вони не такі смачні, не мають свого характерного запаху, та й часто можуть містити шкідливі інгредієнти. А зараз, в серпні вони, безумовно, більш смачні і корисні.

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Давайте подивимося, чим особливо багаті томати і яку вигоду це приносить:

лікопін – натуральний барвник з групи каротиноїдів, потужний антиоксидант. Цей каротиноїд знижує ризик виникнення онко- і серцево-судинних захворювань;

бета-каротин, який потрібен для імунної системи, убезпечує нормальний стан шкіри та слизових оболонок ;

калій – важливий мінерал для правильної роботи серцево-судинної і нервової систем;

йод, який необхідний для нормального метаболізму та функціонування щитовидної залози;

вітамін С. Одне з завдань якого підтримувати вироблення колагену, потрібного для красивої пружної шкіри, зв'язок і хрящової тканини.

Також до складу помідорів, хоч і в невеликих кількостях, входять:

лютеїн – антиоксидант, який покращує зір, а ще протистоїть розвитку атеросклерозу;

залізо – сприяє утворенню гемоглобіну;

фолієва кислота – важлива речовина під час вагітності, необхідна для росту і розвитку кровоносної і нервової системи плода.

Також містять інші вітаміни та мінерали (вітаміни групи В, вітамін К, кремній, кобальт, хром).

Але головна речовина, якою надзвичайно цінний помідор – лікопін. В залежності від сорту помідорів вміст лікопіну від 5 до 50 мг/кг. Його кількість зазвичай корелює з інтенсивністю червоного забарвлення плоду.

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Важливі факти про томати

Рекомендовано, щоб в денний раціон входило 5 – 7,5 мг лікопіну. Поряд з іншими овочами оранжевого або насиченого червоного кольору, що містять лікопін, на день вистачить два помідори або одна склянка томатного соку або 2-3 столових ложки натурального томатного соусу (не покупного кетчупу – там купа солі, цукру та інших шкідливих речовин).

Важливий факт: помідори не втрачають основних корисних властивостей при термічній обробці. Тому використовуйте їх, як в свіжому, так і в тушкованому, запеченому чи вареному вигляді.

Вживати у великій кількості протипоказано при захворюваннях нирок, подагрі, підвищеній кислотності шлунку, виразці та гастриті. Крім того помідори можуть викликати алергію.

Часто можна чути, що з раціону необхідно виключити пасльонові. Вони, на думку деяких авторів, завдають велику шкоду організму через вміст в них лектинів. Але лектини в основному знаходяться в недостиглих зелених помідорах, а в стиглих їх вкрай мало. При термічній обробці їх концентрація значно знижується.

І хоча вживання таких овочів, як помідори, позитивно впливає на стан здоров'я, це не означає, що можна їсти їх у великих кількостях або пити томатний сік як заманеться, без міри. Кількість і частота вживання помідорів, та й будь-яких інших продуктів харчування, має значення.

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Включайте помідори в свій раціон. Але пам'ятайте, для того, щоб на одиницю калорії отримати максимум корисних речовин, в харчуванні має бути різноманітність.