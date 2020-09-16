На 2020 рік (з квітня) разом із коштами на боротьбу із COVID-19 в бюджеті заклали 85,9 млрд грн. Проте реальна потреба, за розрахунками НСЗУ, складає 225 млрд грн. Тобто треба вдвічі більше!

Карета, під назвою височезні тарифи на послуги і захмарні зарплати для лікарів, поки виглядає як гарбуз. Програму медичних гарантій (наші з вами безоплатні послуги) збільшено ледь на 10% на наступний рік уряд пропонує 123,4 млрд грн.

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Бюджет-2021 і медицина: чому уряд поршує закон України?

На програму із закупівель життєво важливих ліків заклали 9,5 млрд грн, що дорівнює бюджету 2020 року. Хоча реальна потреба мінімум 14,5 мільярдів. Можливо, додаткові кошти на ліки знайдуться в програмі "громадське здоров'я", але це поки невідомо. На жаль, навіть виділені кошти нинішнє МОЗ ефективно не використовує: уже вересень, а ліків за 2020 рік досі немає.

COVID-19: На допомогу пацієнтам з коронавірусом на наступний рік закладають вдвічі менше, ніж було цього року – якщо на 2020 рік виділили 11,9 млрд грн, то на 2021-й НСЗУ зможуть забезпечити не більше 5 млрд грн. Ще 2,6 млрд грн запланували на вакцини від COVID-19, проте як держава їх закуповуватиме з таким міністерством – незрозуміло.

Загалом на здоров'я українців в 2021 році з державного бюджету Уряд пропонує закласти близько 156 млрд грн – це 3,5% від ВВП країни.

Це пряме порушення закону про державні фінансові гарантії, де чітко прописано, що Програма медгарантій має фінансуватися на рівні 5% ВВП. Тому будемо боротися!

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У цю п'ятницю Держбюджет представлятимуть в Верховна Рада України. Дуже сподіваюся, що в 21-му році в нас буде вже інший міністр: здатний брати відповідальність на себе і не лише відстояти потрібний медичній галузі бюджет, а й ефективно його використати.