Верховна Рада незабаром почне розгляд бюджету на 2021 рік, де зокрема вирішиться доля фінансування системи охорони здоров'я. Якщо парламент підтримає проєкт бюджету в тому вигляді, який пропонує уряд, то фінансові умови для медицини особливо не зміняться.

На неї чекає все те саме хронічне недофінансування, помножене на некомпетентність керівництва МОЗ. Хіба що міністр охорони здоров'я перестане "покращувати" чи "виправляти" трансформацію, а нарешті почне робити свою роботу.

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Уряд пропонує виділити на медицину у 2021 році 156 мільярдів гривень. З них на програму медичних гарантій планується 123,4 мільярда. А це майже на половину менше суми, яку порахували експерти Національної служби здоров'я України у липні.

МОЗ створює катастрофічну ситуацію

За даними НСЗУ для підтримки програми медичних гарантій у 2021 році необхідно 240 мільярдів гривень. Та додатково для надання допомоги хворим на COVID-19 ще 67 мільярдів грн. До речі, майже стільки складав цьогорічний фонд боротьби з COVID-19 – 65 млрд грн. Але 35 мільярдів з нього вже витратили на будівництво доріг.

Та у 2021 році на боротьбу з COVID-19 також планується витратити менше грошей. Поки що на це заплановано 19,4 млрд грн, з яких 15,8 мільярдів на медичну допомогу, 1 мільярд на оснащення робочих місць вчителів для дистанційного навчання, а 2,6 мільярда відкладено на закупівлю вакцини для груп ризику (у випадку, коли її винайдуть).

Добре, що на закупівлю ліків у 2021 році планують витратити 9,5 мільярдів грн. Погано, що МОЗ ще не спромігся розібратися з закупівлями за попередній 2020 рік. Керівництво міністерства навмисне створює катастрофічну ситуацію, блокуючи процес закупівель через намагання повернути їх під свій контроль.

По більшості програм закупівлі досі не розпочалися. Зараз в лікарнях ліки або закінчуються, або вже закінчилися. І в найближчі місяці безліч пацієнтів залишаться без лікування. Адже це не ті препарати, які можна просто купити в аптеці.

В рамках запланованого бюджету також передбачається збільшення зарплат медиків в середньому на 30%. Хоча не зазначено як це буде відбуватися і це менше, ніж Степанов пропонував навесні. Але це не основна проблема. Сам по собі крок мінімального збільшення виплат медикам, не розв'язує проблеми ані неефективних лікарень, ані доходів сумлінних медиків, які все одно залишаться низькими.

Дороги та здоров'я українців: про що говорить бюджет-2021?

Проте, є альтернативний план дій. Він про те, як допомогти медикам, лікарням і пацієнтам пройти шлях трансформації і вийти на якісний рівень медицини та гідні зарплати замість того, щоби залишати все, як є і час від часу робити жести "щедрості" доплатами.

Однак, міністр вирішив діяти за власним планом – грати на боці старих правил і сподіватися, що на голову зваляться додаткові гроші, якими він закриє свої обіцянки.

Цього не відбулося. Уряд називає медицину пріоритетною галуззю у фінансуванні на 2021 рік, але готовий виділити на неї майже так само, як на будівництво доріг.

І це в рік, коли пандемія зовсім не збирається вщухати, а ситуація з захворюванням в Україні демонструє, що хвороба нам готує набагато серйозніші виклики, аніж це було навесні.

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Поки у владі не буде сильної політичної волі, поки до ключових посад допускатимуть некомпетентних людей або осіб зі старої системи, українцям знову й знову доведеться доплачувати за медичні послуги зі своєї кишені. Скільки б грошей Мінфін не пропонував на медицину – без якісної трансформації системи охорони здоров'я, їх не відчують більшість українців і медики в першу чергу.