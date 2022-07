Про невідворотність перемоги України вчергове нагадав український лідер Володимир Зеленський.

"Ми вже здивували світ. Ми об'єдналися, щоб зробити неможливе. Ми точно переможемо, хоча ніхто не чекав. Заради власного мирного, вільного й демократичного майбутнього", – наголосив він.

Також український лідер опублікував фото, які доводять незламність українців та показують жахи російського вторгнення.

Український народ – непереможний / Фото Marek M. Berezowski, Serhii Hudak, Ondra Deml, Ivan Zayets, Elena Tita, Alina Smutko for Suspilne News, Serhii Korovainyi, Ivor Prickett for The New York Times.

Останні новини російсько-української війни

Російські військові не відмовилися від своїх загарбницьких цілей та продовжують спроби захоплення міст на Донбасі. Наразі тривають запеклі бої за кожен клаптик української землі. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, наші бійці біля Сіверська, Білогорівки, Лисичанська та Вовчоярівки на Лисичанському напрямку потрапили під вогонь ствольної та реактивної артилерії. Росіяни досі безрезультатно намагаються взяти важливу трасу Лисичанськ – Бахмут.

Водночас є й важливі здобутки, якими можуть похвалитися бійці ЗСУ. 30 червня росіяни втекли з острова Зміїний. Безперечно, це фундаментальна та дуже потужна операція проведена нашими захисниками та продумана їхнім керівництвом. У Росії подали це як "жест доброї волі".

Натомість росіяни, не маючи значних досягнень на війні, тероризують мирне населення України. Вони російські військові активно обстрілюють ракетами цивільні інфраструктуру. Так, наприклад, 1 липня вони влучили в житловий будинок та базу відпочинку на Одещині. А 27 червня завдали удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. В обидвох випадках загинуло багато цивільних людей.

