Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону "30 запитань президенту" 26 листопада. Держохорону Бурбі запропонували одразу після того, як надійшли дані про підготовку злочину.

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Відмовлятись від держохорони – помилка, – Зеленський

Я сказав відповідним органам надати йому (Василю Бурбі – 24 канал) "Альфу", потужну охорону. Він відмовляється, мені здається, це помилка,

– розповів Зеленський.

Під час пресконференції, зазначимо, президент наголосив, що коли став президентом, то хотів звільнити Василя Бурбу з посади керівника ГУР Міноборони. Бурба не влаштовував ані Зеленського, ані Тарана.

Також, зауважив президент, саме Бурба під час Майдану, коли він ще обіймав посаду в СБУ, керував блокуванням транспорту.

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