Виклики не лишилися непоміченими

Але, думаю, є дві інші причини:

1) зростання ризиків російської агресії проти України;

2) ініціативи нового керівництва Міністерства оборони України.

Важливо Сьогодні на Україну чекає історична подія

Безумовно, політичні дискусії щодо грошового забезпечення військовослужбовців також вплинули на це рішення, але, скоріше, як додатковий чинник.

Безумовно, рішення про збільшення зарплатні нашим військовослужбовцям, їх житлового забезпечення, вирішення інших соціальних питань є правильним і своєчасним. І саме на нього звертають найбільшу увагу.



Розмови довкола переходу на професійну армію точилися в Україні впродовж 15 років / Фото 24 каналу

15-річна обіцянка

Проте, на мій погляд, стратегічно більш важливим є рішення про поетапний перехід до професійної армії. Про це дискусія йде вже 15 років. Колись це обіцяла зробити ще Юлія Тимошенко. Але з різних причин це так і не зробили.

У нинішній ситуації актуальність такого рішення тільки зростає. Проте це не означає, що воювати з ворогом мусять тільки професійні військові. Нагадаю про створення територіальної оборони. Також не скасовується і система масової мобілізації у разі виникнення війни.

Імплементація Указу президента Зеленського про розвиток Збройних сил України потребує і відповідних законодавчих рішень, і нормативних актів Кабміну. Тому зараз довкола цього Указу потрібне не з'ясовування політичних стосунків, а змістовна дискусія щодо того, що ще треба зробити для ефективного розвитку Збройних сил України.

Може вас зацікавити – виступ Зеленського щодо переходу України на професійну армію: дивіться відео