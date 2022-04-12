Перед виступом українського лідера перед парламентом Литви хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих у війні, яку веде проти українців Росія.

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Зеленський подякував Литві за підтримку

Президент пригадав нещодавній приїзд у Київ спікерки парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен, багаторазові візити президента країни Гінатаса Наусєди, а також відвідини Києва прем'єркою Інгрідою Шимоніте 11 квітня.

Він подякував литовському народу за постійну підтримку українців, особливо у важкий час.

Ви були серед перших, хто прийшов на допомогу Україні. Ви залишаєтеся серед тих, хто дбає про мир і безпеку Європи найбільше,

– наголосив політик.

Європа поки не має спільної позиції

Зеленський додав, що розпочата Росією повномасштабна війна проти України ставить перед Європою стратегічне питання: чи живі ще цінності, покладені в основу об'єднання народів Європи після Другої світової війни, чи вони вже відіграли свою роль та можуть стати частиною історичної спадщини.

Глава держави зауважив, що поки спільної для європейців відповіді немає. Але саме від цього залежить майбутнє Європи.

Воєнні злочини росіян

У звільнених від російських окупантів районах України продовжується робота з розслідування воєнних злочинів, скоєних державою-агресоркою.

Ми майже щоденно знаходимо нові масові поховання вбитих, збираються свідчення. Тисячі вбивств, сотні випадків катувань, трупи людей досі знаходять у каналізаційних люках і підвалах, зв'язані й понівечені тіла,

– розповів глава держави.

Є села, які були достатньо великими, однак тепер залишилися майже без жителів. Щонайменше сотні дітей залишилися сиротами. Зафіксували сотні випадків зґвалтувань, зокрема неповнолітніх дівчат, малих дітей і навіть немовляти. "Про це просто страшно говорити, але це правда", – сказав політик.

Він додав, що вдалося навіть встановити особу цього росіянина – це Бичков зі Пскова. "Є відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з нього. Ось такий російський військовий, захисник дітей", – наголосив глава держави. Він додав, що саме з таким тепер асоціюватимуть російську армію: десантники зі Пскова і зґвалтування немовлят.