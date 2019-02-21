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      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Зеленський у президентському рейтингу відірвався від Тимошенко і Порошенка на 10%

      486 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Володимир Зеленський зберігає значний відрив від конкурентів у рейтингу електоральних симпатій українців.

      Якби вибори відбулися цієї неділі, за нього проголосували б 25,1% тих, хто визначився і збирається взяти участь у волевиявленні. За вихід у другий тур також борються Юлія Тимошенко (15,4%) і Петро Порошенко (14,6%). Різниця між другим і третім місцем – менше одного відсотка. Четвертим іде Юрій Бойко (10,3%), решта кандидатів не набирають десяти відсотків. Такі дані опитування, яке провів у лютому Інститут соціальних технологій "Соціополіс".

      Як видно з результатів, на півдні та сході Зеленський упевнено обходить Юрія Бойка (19,2% проти 12,5% на півдні та 22,7% проти 13,3% на сході серед усіх опитаних), а на заході його підтримують 16,6% мешканців – як і Юлію Тимошенко. Підтримка Петра Порошенка у західних областях – 14%. У центрі Зеленський має 19% прихильників.

      У другому турі художній керівник "Кварталу 95" перемагає всіх кандидатів із чільної п’ятірки. Причому, якби він вийшов до другого туру разом із Порошенком, за нього проголосувало б 42% від усіх респондентів, а за чинного президента – 18%.

      Водночас віра опитаних у перемогу Зеленського зросла до 22,4% при тому, що у перемогу Порошенка вірять 25,9%, а Тимошенко – 25,3%.

      Готовність взяти участь у виборах президента загалом висловили 80,3% опитаних.

      Парламентські рейтинги очолює партія Зеленського "Слуга народу". За даними дослідження, її готові підтримати 21,4% серед тих, хто має намір взяти участь у голосуванні та вже визначився зі своїм вибором. Друге-третє місця посідають ВО "Батьківщина" та "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (17,7% і 15,1% відповідно).

      Крім цього, за даними опитування, 84,1% респондентів позитивно ставляться до запровадження заборони обіймати посади в органах державної влади тим політикам, внаслідок перебування при владі яких відбулося значне погіршення соціально-економічної ситуації в країні. Майже 69% українців підтримують ширше впровадження в Україні прямої демократії, а 58% опитаних висловилися за те, щоб найважливіші рішення в житті країни ухвалювалися на всеукраїнських референдумах.

      Опитування було проведене з 8 по 15 лютого 2019 року. Об’єктом дослідження були мешканці всіх регіонів України, за винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей, віком від 18 років. Всього з використанням методу особистого інтерв’ю face-to-face було опитано 2409 респондентів. Вибірка репрезентативна для всього дорослого населення України за ознаками статі, віку, регіону проживання і типу населеного пункту (міський населений пункт/село). Теоретична статистична похибка вибірки (з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2%.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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