В Україні розробили законопроєкт про підтримку та стимулювання інвестицій. Цим мали б займатися так звані "інвестиційні няні". При цьому мова йде про захист як українських інвесторів, так і закордонних.

Основи законопроєкту про підтримку та стимулювання інвестицій представили на засіданні Національної ради реформ під головуванням Президента України Володимира Зеленського. В Офісі Президента цей проєкт закону називають втіленням ідеї про "інвестиційних нянь".

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Хто з інвесторів може розраховувати на підтримку

У проєкті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, які

інвестують понад 30 мільйонів євро,

створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

За словами заступниці керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

Крім того, ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проєкту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

За словами Юлії Ковалів, законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою. Він готовий до винесення на розгляд парламенту.