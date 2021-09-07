Аби приховати злочин, зловмисник підпалив квартиру. Тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті у багатоповерхівці виявили рятувальники, які гасили пожежу.

Детальніше У Житомирі вбили молоду матір із донькою, а квартиру підпалили

Після цього на місце події виїхали слідчо-оперативні групи. Під час огляду тіл загиблих фахівці зафіксували поранення. Відповідні відомості вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство.

Нападник не знав своїх жертв

Згодом правоохоронці затримали 22-річного хлопця за підозрою у подвійному вбивстві та підпалі квартири. Він зізнався у злочині. Зловмисник пояснив, що не мав наміру нікого вбивати. Мовляв, просто запланував пограбування. З жертвами він знайомим не був.

Того вечора він просто пішов за жінкою до квартири, оскільки припустив, що вона буде міцно спати, оскільки може перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Господиня поверталася додому пізно ввечері, перед тим відпочивала з друзями у кафе. Правоохоронцям підозрюваний розповів, що вона не закрила двері до квартири перед тим, як лягти.

13-річна донька захищала маму

Як зазначив начальник Житомирської поліції Артем Лісогор, злочинець розумів, що жінка сама вдома. Він її відстежував та готувався до злочину. Коли зайшов у квартиру, побачив, що вона спить й почав збирати коштовності.

Спочатку прокинулася дитина, потім жінка. Поки ще з'ясовується, що саме було у квартирі. У кімнаті, де спала жінка, висипав її речі та підпалив,

– додав Лісогор.

Донька прокинулася й намагалася зупинити злочинця, в руках якого побачила ніж. Аби захистити маму, вона вдарила хлопця у спину. У відповідь той завдав обидвом ударів ножем, зібрав коштовності, здійснив підпал і втік на автомобілі господині.

"Я хотів просто винести коштовності. Вбивати не планував. Наскільки я знав, там була тільки одна п'яна жінка. Дитина завдала мені по спині ножове поранення", – заявив підозрюваний.

Зверніть увагу! Чоловіку вдалося втекти за 100 кілометрів від Житомира. Врешті, у Ружинському районі правоохоронці оточили його і затримали.