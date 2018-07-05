Журналіст Асєєв, який перебуває у полоні окупантів, оголосив голодування, – Фірсов

Український журналіст Станіслав Асєєв, якого незаконно утримують проросійські бойовики ще з 2017 року, тиждень тому оголосив про голодування.

Про це повідомив колишній народний депутат Єгор Фірсов у Facebook.

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Отримав інформацію про те, що український журналіст Станіслав Асєєв, якого вже рік тримають у неволі бойовики "ДНР" за його журналістську діяльність, тиждень тому почав голодування,

– заявив екс-нардеп

За його словами, до такого рішення українця "підштовхнуло погане поводження".

"Стаса тримають у вогкому приміщенні, він хворіє, але не отримує необхідних ліків. Крім того, сама ситуація дика – адже в бойових діях він не брав участі, жодних злочинів не скоював, і перебуває в полоні лише за те, що працював журналістом", – наголосив Фірсов.

Політик також звернувся з проханням до міжнародних організацій, аби вони звернути увагу на факт голодування Асєєва і по можливості сприяли його якнайшвидшому обміну.

Нагадаємо, 2 червня 2017 року Станіслав Асєєв зник на підконтрольній проросійськими бойовикам території, але окупанти не надавали жодної інформації про його місцеперебування. Згодом, представники окупованих території Донбасу підтвердили, що Асєєв перебуває у них і включений у списки на обмін полоненими.

Хто такий Станіслав Асєєв? Український письменник, журналіст і блогер. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та 2Радіо Свобода". Перестав виходити на зв'язок 2 червня 2017 року, після викрадення проросійськими бойовиками на Донбасі.