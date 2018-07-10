Журналісти дізналися, який вплив на Україну може мати майбутня зустріч Путіна та Трампа

Офіційний Вашингтон запевнив Україну, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі зі своїм російським колегою Володмиром Путіним у Хельсінкі не зраджуватиме національні інтереси України.

Про це розповів один із українських дипломатів у коментарі Reuters.

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Як підкреслюється у матеріалі, Трамп і Путін збираються обговорити низку питань, серед яких контроль стратегічних озброєнь, війна в Сирії та американські економічні санкції, які було накладено на Москву за агресію проти України. Водночас автор наголошує, що результати їхнього діалогу потенційно можуть сильно змінити ситуацію для Києва.

"Ми отримали чіткі запевнення від американської сторони, що українські інтереси буде підтверджено та захищено на зустрічі. Для нас важливо, щоб не сталося жодних огидних сюрпризів за нашою спиною, і ми отримали запевнення, що такого не станеться", – зазначив дипломат з України.

Видання додає, що Трамп є відомим своїм спонтанним і часом непослідовним стилем дипломатії.

Відтак, на переконання журналістів, Київ боїться, що за зачиненими дверима американський президент може піддатися російським зусиллям переконати США визнати російський суверенітет над окупованим у 2014 році українським Кримом.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.