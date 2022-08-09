Загарбники продовжують знущатися з українців, які намагаються усіма можливими способами виїхати із тимчасово окупованих територій. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Як знущаються окупанти

9 серпня у лікарню забрали новонароджене немовля. У дитини тепловий удар, оскільки машину з батьками російські загарбники тримали на ворожому блок-пості у Василівці дві доби.

Окупанти змушували чекати своєї черги просто неба під пекучим сонцем,
– зазначив Федоров.

Він додав, що російським солдатам не шкода ні дітей, ні людей похилого віку. Тому мер закликав надати "зелений" коридор мешканцям окупованих територій.

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