Захватчики продолжают издеваться над украинцами, которые пытаются всеми возможными способами выехать с временно оккупированных территорий. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Как издеваются оккупанты

9 августа в больницу забрали новорожденного младенца. У ребенка тепловой удар, поскольку машину с родителями российские захватчики держали на вражеском блок-посте в Васильевке двое суток.

Оккупанты заставляли ждать своей очереди под открытым небом под палящим солнцем,

– отметил Федоров.

Он добавил, что российским солдатам не жалко ни детей, ни пожилых людей. Поэтому мэр призвал предоставить "зеленый" коридор жителям оккупированных территорий.

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россияне выложили в сеть видео, на котором жестоко пытают, а затем убивают пленного украинского солдата. Причастного к этому подлому преступлению установили почти сразу.

захватчики во время оккупации Бучи на Киевщине организовали пыточную в детском лагере. В пыточной оккупанты жестоко казнили мирных людей.

Игорь Чаленко заявил, что российские военные жестоко издеваются над украинскими военнопленными и гражданским населением. После таких ужасов не может быть и речи о примирении между украинцами и россиянами.

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