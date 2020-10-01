Генпрокурорка Ірина Венедіктова заблокувала розслідування щодо нардепа зі "Слуги народу" Халімона, якого НАБУ підозрювало його в корупції. Народний депутат з партії "Голос" та заступник голови Антикорупційного комітету парламенту Ярослав Юрчишин вважає, що "Слуги народу" вчинили неправильно, коли оголосили що скасовують недоторканність.

Про це він розповів в ефірі 24 каналу розповів. Юрчишин зазначив, що вони фактично "віддали" недоторканність в повну залежність він однієї людини – генпрокурора, який тотально залежний від президента.

Важливо Венедіктова заблокувала розслідування щодо "слуги" Халімона: НАБУ підозрювало його в корупції

І навіть якби Ірина Венедіктова хотіла б проводити розслідування, вона не могла б це зробити без дозволу Офісу Президента,

– зазначив Юрчишин.

За словами нардепа, як наслідок, ми маємо залежного від президента генпрокурора, незалежно від прізвища, який має всі повноваження щодо розслідувань.

"От і маємо нібито скасування недоторканності. Зараз Венедіктова активно супроводжує справу про Стерненка, але водночас заморожує всі спроби притягнути до відповідальності ймовірних корупціонерів більшості. Таке "скасування" недоторканності нічого не дає", – вважає Юрчишин.

Що треба робити з недоторканністю?

Нардеп назвав 2 основні кроки до того, щоб нардепа позбавили мандату:

Для початку – вести розслідування мають всі органи, які виявили злочин, до яких ймовірно причетні нардепи до моменту, поки не винесуть рішення про арешт. Вже його може підписувати генпрокурор або керівник САП. Процедура не має блокувати розслідування. Потрібно обирати генпрокурора на конкурсі, а президент повинен мати лише церемоніальні повноваження.

Що відомо про депутатську недоторканність та її скасування?