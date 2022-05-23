Українські розвідники опублікували чергове перехоплення розмови окупантів. Цього разу між собою спілкувалися не російські загарбники, а ті, хто воює на їх стороні з окупованої України – вояки так званої "ДНР".

Варте уваги Для участі у війні: окупанти звільняють ув'язнених вбивць та відправляють їх на Донбас

Один з них вирішив поскаржитися на розгул злочинності, який панує в лавах окупантів. При цьому це носить настільки масовий характер, що в справу доводиться втручатися російському ФСБ. Як приклад він навіть історію з "125 полком", чиї покидьки звинувачуються у зґвалтуванні 8-річної дівчинки.

Загалом російські спецслужби завеи на цей "полк" близько 300 кримінальних справ.

Цей же "полк" відзначився і мародерством, коли його "представники" "віджали" заправку, через яку продавали паливо. Тепер проблеми через це в командира полку, командирів батальйонів та заступників командирів батальйонів окупаційних військ.

Скарги через ротацію

Та найбільше обох співрозмовників турбує те, що їх ніхто не буде міняти на передовій. Йому так відверто і сказали. І заявили, що ніякої ротації не буде до того часу, доки вся Донецька ту Лаганська область не буде під окупацією. Хоча вони ніде поки не наступають.

Цікавим в кінці є те, що цей "вояка" обурюється через те, чому він бере участь у російській спецоперації, адже він не є росіянином.

Яка є ситуація на Донбасі

Лище за 22 травня на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оброни на зазначених напрямках збили один БпЛА типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25.

Під час боїв 22 травня ворог втратив 150 осіб вбитими. Загалом за час війни кількість ліквідованих окупантів – блищько 29200 осіб.

Також україські військові знишили 1293 танків, 3166 броньованих машин та 604 артилерійські системи.

Розмова двох окупантів про злочини