Про це 24 Каналу розповіла психологиня, кандидатка філософських наук Наталія Холоденко. Вона виділила три проблеми, над якими потрібно працювати щодо інциденту із груповим зґвалтуванням на Закарпатті.

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Батьки мають говорити з дітьми на тему сексу

Як наголосила Холоденко, одна з найбільших проблем, яка трапилася, – дівчина вчасно не розповіла про зґвалтування через сором. І бабуся дізналася про цю жахливу історію лише на 20 день. Це, на її думку, заважало отримати усі необхідні докази у справі.

Звісно, це аж ніяк не провина дівчини. Але батькам загалом варто більше працювати над сексуальною освітою дітей. Важливо, щоб вони не соромилися про таке говорити.

Зняти біологічний матеріал виявилося неможливо. Батьки, говоріть з дітьми на теми сексу. Особливо зараз, коли агресії дуже багато з тіктоку та інших джерел. Дитина має першою сказати про це вам. Це може захистити її від подальших зґвалтувань чи знущання,

– зауважила Холоденко.

Друга проблема – подальша допомога постраждалій. Дитина пережила зґвалтування, а підлітки поширювали це відео, яке побачили інші учні та люди, які проживають у цій місцевості. Психологиня припускає, що постраждалих дітей потрібно переводити на дистанційне навчання, щоб вони не зазнали подальших знущань, які можуть отримати в школі серед однолітків. Також їм потрібно максимально допомагати.

Третя проблема – потрібно максимально серйозно зайнятися сексуальним вихованням дітей та підлітків. Це дозволить вберегти їх від таких жахливих ситуацій.

Є ще низка інших непростих питань

Психологиня підкреслила, що справа дійсно надзвичайно складна і викликає багато ще й неочевидних соціальних питань, на які потрібно буде шукати відповідь. Вона нагадала також, що у ґвалтуванні брали участь троє хлопців, двоє з яких – брати-близнюки. Їх батько зараз перебуває в ЗСУ. І це також проблема.

Тут ще є інша проблема. Що з цими хлопцями буде далі? Як вони житимуть в цьому суспільстві? Їх батько повернеться з фронту. А як йому буде? Стільки соціальних питань. Яка робота проведена в класі, селі; як ці люди далі живуть та взаємодіють? – говорить психологиня.

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