Такі випадки насилля також можна вважати геноцидом, однак не всі країни поки погоджуються це визнавати. Про це 24 каналу сказав історик Ярослав Грицак.

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Лемкін (польський правник Рафаель Лемкін, який запровадив термін "геноцид" 1944 року – 24 канал) вважав, що зґвалтування жінок – це також акт геноциду,

– пояснив Грицак.

"Це не просто про "сексуальне задоволення", а свідомий акт приниження та знищення можливостей жінок народжувати дітей цієї самої національності", – додав він.

"Це геноцид нації, а не народу"

За його словами, термін "геноцид" – масове свідоме знищення певних груп населення – став політичним. Як він пояснив, його юридичне трактування дуже звужене.

Щодо самого факту геноциду в Україні – це не є геноцид українців як народу, це є радше національний геноцид,

– вважає Грицак.

Він додав, що очевидно – всіх українців знищити неможливо, навіть у найстрашнішій війні. Однак кремлівський глава Путін хоче стерти Україну з карт не тільки як політичну, а й культурну спільноту. Заради цього він знищуватиме певні групи, які є носієм цієї ідентичності.

Зокрема, насамперед мовиться про культурні еліти, учасники АТО, місцеву адміністрацію. І це є знищення нації, а не етносу, вважає історик. Тож дії російської армії мають виразно геноцидний характер.

Зґвалтування жінок – це не просто "сексуальне задоволення", – історик: дивіться відео

Росіянам дозволяють ґвалтувати українців

Російський диктатор Володимир Путін особисто віддавав накази своїм військовим-нелюдям про ґвалтування українок. Все для того, аби знищити Україну. Таку думку озвучила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Загалом в Україні зафіксували вже сотні випадків зґвалтувань, зокрема й неповнолітніх дівчат і навіть немовлят. Тепер путінська армія асоціюватиметься лише з десантником-педофілом.

Лише після звільнення Київщини від ворожої окупації, люди почали повідомляти про зґвалтування росіянами. Згодом на гарячу лінію з надання психологічної підтримки надійшло понад 400 дзвінків з історіями сексуального насильства росіян над українцями.

Жахливі випадки насилля

Під час окупації Ірпеня російські окупанти зґвалтували жінку та її неповнолітню доньку. Жорстокі найманці Путіна били жінку та 15-річну дівчинку на очах у її старшої доньки. На жаль, жінка та її молодша донька – мертві.

На Київщині росіяни здійснювали звірства у будинку, де жило подружжя з маленьким сином. 9 березня окупанти застрелили чоловіка, бо він хотів захистити своїх рідних. Після цього двоє військових неодноразово ґвалтували жінку. Нелюди погрожували, що якщо вона буде чинити опір, вони зашкодять маленькому сину.

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