У неділю, 23 квітня, стало відомо, що 94-річну прабабусю побив і зґвалтував 21-річний "казак" з Алушти, на ім'я Сергій. 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ інформує, що хлопець хотів зустрітися зі своїм другом, аби випити та згадати старі часи.

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Як все розгорталось

Власне, друг попросив Сергія посидіти з його прабабусею, допоки він не прийде. Однак "казак" сам напився та напав на літню жінку. Коли онук загиблої приїхав, то застав сплячого Сергія на своїй родичці.

Коли хлопець усвідомив свій жахливий вчинок, втік з місця події, проте все ж потім його затримала поліція за заявою сім'ї постраждалої.

Після цього родичі Сергія почали погрожувати близьким жінки через це. Як пишуть ЗМІ, батьки обвинуваченого пообіцяли вбити сім'ю потерпілої, оскільки, на їхню думку, вони зруйнували життя їхнього сина.

Зверніть увагу! Російські інформаційні ресурси стверджують, що правоохоронці все ще проводять розслідування у цій справі.

Для росіян зґвалтування – звична практика