В воскресенье, 23 апреля, стало известно, что 94-летнюю прабабушку избил и изнасиловал 21-летний "казак" из Алушты, по имени Сергей. 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ сообщает, что парень хотел встретиться со своим другом, чтобы выпить и вспомнить старые времена.

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Как все разворачивалось

Собственно, друг попросил Сергея посидеть с его прабабушкой, пока он не придет. Однако "казак" сам напился и напал на пожилую женщину. Когда внук погибшей приехал, то застал спящего Сергея на своей родственнице.

Когда парень осознал свой ужасный поступок, скрылся с места происшествия, однако потом его задержала полиция по заявлению семьи пострадавшей.

После этого родственники Сергея начали угрожать близким женщины из-за этого. Как пишут СМИ, родители обвиняемого пообещали убить семью потерпевшей, поскольку, по их мнению, они разрушили жизнь их сына.

Обратите внимание! Российские информационные ресурсы утверждают, что правоохранители все еще проводят расследование по этому делу.

Для россиян изнасилование – привычная практика