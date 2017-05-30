Бойовики обстріляли дитячий табір поблизу Волновахи

В ніч на 30 травня бойовики терористичної "ДНР"обстріляли територію одного з дитячих таборів у селі Зелений Гай (Донецька область, Волноваський район).

Як повідомили у місцевій поліції, під час обстрілу на території табору були лише охоронці. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Перший заїд дітей був запланований на червень 2017 року.

В результаті обстрілу пошкоджено вікна, а також зафіксували незначні руйнування корпусів.

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Діти до табору мали заїхати за кілька днів

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт".