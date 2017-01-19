  • укр
  • рус
21:43
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, сьогодні
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 20:00: Падіння багатоповерхівки у Ірані. Водохреща з радянським присмаком
Випуск новин
21:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Що відомо про життя Джейн Любченко – українського еколога з команди Барака Обами

Зроблено в Україні 21:36, сьогодні 8
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Джейн Любченко – науковиця українського походження, яка відповідала у США за стан океанічної екосистеми.

У 2008 році, Адміністрація Президента США представила команду науковців, яким довірить ключові відомства в країні. Цих кандидатів Барак Обама назвав "командою мрії". Так, національне управління з проблем океану й атмосфери США вперше за історію підпорядковують жінці Джейн Любченко.

Вона за освітою гідробіолог, яка на той час вже мала 40-річний досвід у питаннях океанічної фауни. Та була ще одна риса, яка чітко вирізняла Джейн з когорти інших науковців – вона одна з небагатьох наполягала, що вчені повинні доносити результати своїх досліджень до простих громадян та влади, а не лише до учасників наукових конференцій.

Відомо, що вчена отримала своє прізвище від прадіда з України. Якось він побував на фермі Макнайта, де й познайомився з донькою власника. Дівчина стала однією з перших жінок, яка домоглася права вступити до університету.

Цікаво, що Джейн народилася за сотні кілометрів від океану, у штаті Колорадо і мабуть би ніколи не зацікавилася підводним царством, якби не літня екошкола на Атлантичному узбережжі. Тоді вона й зрозуміла, ким стане в майбутньому.

А далі були дослідження кислотності океану, спостереження за температурними коливаннями на території США й моделювання прогнозів на майбутнє.

Запрошення до команди Барака Обами стало водночас і великим визнанням, і ще більшим випробуванням. За час своєї роботи, а це п'ять років – саме Джейн була відповідальна за подолання одних із найбільших катастроф у історії США – смертоносного урагану Катріна й наймасштабнішого розливу нафти в Мексиканській затоці. Тоді у квітні 2010 року, через вибух на нафтовій платформі щодня в океан виливалося від 700 до 13 тисяч тонн нафти.

Читайте також: Історія відважного українського винороба, який кинув виклик погоді у США

Її команда досліджувала площу нафтової плями, визначала напрямок вітру й течії. Після того як нафту зібрали, Любченко лише втомлено заявила, що робота над подоланням екологічної катастрофи не закінчилась, а триватиме ще десятки років.

Ще одним пунктом її програми була боротьба з риболовецькими компаніями, які нещадно спустошували надра океану. Любченко ввела правила, за якими рибалки можуть виловлювати тільки ту рибу і в тій кількості, яка не нашкодить екосистемі.

У 2014 році вона повернулася на викладацьку роботу і досі залишається одним із найбільш цитованих екологів у світі. Прізвище Любченків вочевидь і далі буде на слуху в захисників природи – її син Дункан Любченко теж здобув науковий ступінь з екології.

Що відомо про життя Джейн Любченко – еколога з команди Барака Обами. Джейн Любченко – науковиця, українського походження, яка відповідала у США за стан океанічної екосистеми.

У 2008 році, Адміністрація Президента США представила команду науковців, яким довірить ключові відомства в країні. Цих кандидатів Барак Обама назвав "командою мрії". Так, національне управління з проблем океану й атмосфери США вперше за історію підпорядковують жінці Джейн Любченко.

Вона за освітою гідробіолог, яка на той час вже мала 40-річний досвід у питаннях океанічної фауни. Та була ще одна риса, яка чітко вирізняла Джейн з когорти інших науковців – вона одна з небагатьох наполягала, що вчені повинні доносити результати своїх досліджень до простих громадян та влади, а не лише до учасників наукових конференцій.

Відомо, що вчена отримала своє прізвище від прадіда з України. Якось він побував на фермі Макнайта, де й познайомився з донькою власника. Дівчина стала однією з перших жінок, яка домоглася права вступити до університету.

Цікаво, що Джейн народилася за сотні кілометрів від океану, у штаті Колорадо і мабуть би ніколи не зацікавилася підводним царством, якби не літня екошкола на Атлантичному узбережжі. Тоді вона й зрозуміла, ким стане в майбутньому.

А далі були дослідження кислотності океану, спостереження за температурними коливаннями на території США й моделювання прогнозів на майбутнє.

Запрошення до команди Барака Обами стало водночас і великим визнанням, і ще більшим випробуванням. За час своєї роботи, а це п'ять років – саме Джейн була відповідальна за подолання одних із найбільших катастроф у історії США – смертоносного урагану Катріна й наймасштабнішого розливу нафти в Мексиканській затоці. Тоді у квітні 2010 року, через вибух на нафтовій платформі щодня в океан виливалося від 700 до 13 тисяч тонн нафти.

Читайте також: Перші українці, які підкорили американський Голлівуд

Її команда досліджувала площу нафтової плями, визначала напрямок вітру й течії. Після того як нафту зібрали, Любченко лише втомлено заявила, що робота над подоланням екологічної катастрофи не закінчилась, а триватиме ще десятки років.

Ще одним пунктом її програми була боротьба з риболовецькими компаніями, які нещадно спустошували надра океану. Любченко ввела правила, за якими рибалки можуть виловлювати тільки ту рибу і в тій кількості, яка не нашкодить екосистемі.

У 2014 році вона повернулася на викладацьку роботу і досі залишається одним із найбільш цитованих екологів у світі. Прізвище Любченків вочевидь і далі буде на слуху в захисників природи – її син Дункан Любченко теж здобув науковий ступінь з екології.

Теги: США Барак Обама екологія українці Зроблено в Україні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
сьогодні, 20:01 Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
852
Поход танка
сьогодні, 19:27 Поход танка "Арматы" "на Берлин" откладывается: почему
Злой Одессит 1353
Знову зрада: чому проти Надії Савченко висунули серйозні звинувачення
сьогодні, 19:01 Знову зрада: чому проти Надії Савченко висунули серйозні звинувачення
Інна Жолобович 2221
Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
сьогодні, 16:30 Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
Дід Панас 1484
Народ
сьогодні, 12:18 Народ "ДНР" на грани выживания: продуктов всем не хватает
Олексій Нікольський 2 4742
Невідомі викрали з автомобіля сімейну пару у Києві
 12 вересня 2016 , 11:07 88
П’ятеро поліцейських загинуло у перестрілці під Києвом
 4 грудня 2016 , 10:31 298
Московський торговий центр оглушив гімн України
 7 січня , 14:13 45
Унікальний український ракетний комплекс "Вільха"
 9 вересня 2016 , 17:59 1
Новий український автомат "Малюк" доводили до ідеалу понад 10 років
27 грудня 2016 , 18:21
"Мі-24" – ефективна новітня бойова машина ЗСУ України
 18 листопада 2016 , 18:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук