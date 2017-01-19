Що відомо про життя Джейн Любченко – українського еколога з команди Барака Обами

Джейн Любченко – науковиця українського походження, яка відповідала у США за стан океанічної екосистеми.

У 2008 році, Адміністрація Президента США представила команду науковців, яким довірить ключові відомства в країні. Цих кандидатів Барак Обама назвав "командою мрії". Так, національне управління з проблем океану й атмосфери США вперше за історію підпорядковують жінці Джейн Любченко.

Вона за освітою гідробіолог, яка на той час вже мала 40-річний досвід у питаннях океанічної фауни. Та була ще одна риса, яка чітко вирізняла Джейн з когорти інших науковців – вона одна з небагатьох наполягала, що вчені повинні доносити результати своїх досліджень до простих громадян та влади, а не лише до учасників наукових конференцій.



Відомо, що вчена отримала своє прізвище від прадіда з України. Якось він побував на фермі Макнайта, де й познайомився з донькою власника. Дівчина стала однією з перших жінок, яка домоглася права вступити до університету.

Цікаво, що Джейн народилася за сотні кілометрів від океану, у штаті Колорадо і мабуть би ніколи не зацікавилася підводним царством, якби не літня екошкола на Атлантичному узбережжі. Тоді вона й зрозуміла, ким стане в майбутньому.



А далі були дослідження кислотності океану, спостереження за температурними коливаннями на території США й моделювання прогнозів на майбутнє.



Запрошення до команди Барака Обами стало водночас і великим визнанням, і ще більшим випробуванням. За час своєї роботи, а це п'ять років – саме Джейн була відповідальна за подолання одних із найбільших катастроф у історії США – смертоносного урагану Катріна й наймасштабнішого розливу нафти в Мексиканській затоці. Тоді у квітні 2010 року, через вибух на нафтовій платформі щодня в океан виливалося від 700 до 13 тисяч тонн нафти.

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Її команда досліджувала площу нафтової плями, визначала напрямок вітру й течії. Після того як нафту зібрали, Любченко лише втомлено заявила, що робота над подоланням екологічної катастрофи не закінчилась, а триватиме ще десятки років.



Ще одним пунктом її програми була боротьба з риболовецькими компаніями, які нещадно спустошували надра океану. Любченко ввела правила, за якими рибалки можуть виловлювати тільки ту рибу і в тій кількості, яка не нашкодить екосистемі.

У 2014 році вона повернулася на викладацьку роботу і досі залишається одним із найбільш цитованих екологів у світі. Прізвище Любченків вочевидь і далі буде на слуху в захисників природи – її син Дункан Любченко теж здобув науковий ступінь з екології.

Що відомо про життя Джейн Любченко – еколога з команди Барака Обами. Джейн Любченко – науковиця, українського походження, яка відповідала у США за стан океанічної екосистеми.

У 2008 році, Адміністрація Президента США представила команду науковців, яким довірить ключові відомства в країні. Цих кандидатів Барак Обама назвав "командою мрії". Так, національне управління з проблем океану й атмосфери США вперше за історію підпорядковують жінці Джейн Любченко.



Вона за освітою гідробіолог, яка на той час вже мала 40-річний досвід у питаннях океанічної фауни. Та була ще одна риса, яка чітко вирізняла Джейн з когорти інших науковців – вона одна з небагатьох наполягала, що вчені повинні доносити результати своїх досліджень до простих громадян та влади, а не лише до учасників наукових конференцій.



Відомо, що вчена отримала своє прізвище від прадіда з України. Якось він побував на фермі Макнайта, де й познайомився з донькою власника. Дівчина стала однією з перших жінок, яка домоглася права вступити до університету.

Цікаво, що Джейн народилася за сотні кілометрів від океану, у штаті Колорадо і мабуть би ніколи не зацікавилася підводним царством, якби не літня екошкола на Атлантичному узбережжі. Тоді вона й зрозуміла, ким стане в майбутньому.



А далі були дослідження кислотності океану, спостереження за температурними коливаннями на території США й моделювання прогнозів на майбутнє.



Запрошення до команди Барака Обами стало водночас і великим визнанням, і ще більшим випробуванням. За час своєї роботи, а це п'ять років – саме Джейн була відповідальна за подолання одних із найбільших катастроф у історії США – смертоносного урагану Катріна й наймасштабнішого розливу нафти в Мексиканській затоці. Тоді у квітні 2010 року, через вибух на нафтовій платформі щодня в океан виливалося від 700 до 13 тисяч тонн нафти.

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Її команда досліджувала площу нафтової плями, визначала напрямок вітру й течії. Після того як нафту зібрали, Любченко лише втомлено заявила, що робота над подоланням екологічної катастрофи не закінчилась, а триватиме ще десятки років.



Ще одним пунктом її програми була боротьба з риболовецькими компаніями, які нещадно спустошували надра океану. Любченко ввела правила, за якими рибалки можуть виловлювати тільки ту рибу і в тій кількості, яка не нашкодить екосистемі.

У 2014 році вона повернулася на викладацьку роботу і досі залишається одним із найбільш цитованих екологів у світі. Прізвище Любченків вочевидь і далі буде на слуху в захисників природи – її син Дункан Любченко теж здобув науковий ступінь з екології.