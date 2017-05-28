Стало відомо, скільки "Укрзалізниця" й "Укренерго" витратили в ОРДЛО

Понад 800 мільйонів гривень витратили минулого року на фінансування своїх підрозділів на окупованих територіях "Укрзалізниця" та "Укренерго".

Про це у своєму матеріал на сайті видання "Дзеркало тижня" повідомила нардеп Вікторія Войціцька.

Укренерго профінансувало свої відділення на 155 мільйонів, залізниця віддала на окуповані території понад 680 мільйонів. Це витрати на зарплату, матеріальну допомогу та відрядження.

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Як зазначила депутат, "Укренерго", при цьому, вирішила "не помічати" постанови Кабміну №263 від 7 травня 2015 року, яким уряд зобов'язав цю компанію фінансувати свій підрозділ в окупованих районах лише за рахунок внесків від інших енергетичних компаній, що працюють там.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), закладає у тариф "Укренерго" кошти в обсязі, необхідному для фінансування мереж тільки на підконтрольній території, але компанія витрачає кошти нецільовим способом — просто недофінансовує контрольовані райони і за їхній рахунок забезпечує майже безплатну роботу магістральних електромереж у "молодих республіках",

– наголосила Войціцька.