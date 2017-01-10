В Одесі знайшли мертвим ймовірного свідка у справі Грабовського

Знайшли мертвим чоловіка, схожого на Сергія Федосенка, свідка у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського.

Про це у Facebook написала адвокат Оксана Соколовська, колега Грабовського і Федосенка.

Вона повідомила, що ще 5 січня служба розшуку людей запросили на опізнання тіла, схожого на Федосенка.

Знайдене в Одесі тіло по базі проходить як неопізнане, мати Федосенка відмовилася їхати на впізнання з незрозумілих для мене і слідства причин. Тіло має велику схожість (відсотків 90) з моїм помічником, свідком у справі вбивства Грабовського,

– написала вона.

За її словами, працівник служби розшуку людей пообіцяв дізнатися детальнішу інформацію про вбивство і отримати додаткові фото для впізнання.

Соколовська запевнила, що саме Федосенко останнім бачив Грабовського в офісі 6 березня 2016 року у супроводі з невідомою особою.

Надалі Сергій став свідком у справі, який не впізнав підозрюваних у справі вбивства Грабовського,

– додала адвокат.

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Нагадаємо, адвоката російського ГРУшника Александрова Юрія Грабовського знайшли вбитим 25 березня у Черкаській області. Правоохоронці повідомили про затримання підозрюваних — місце захоронення Грабовського назвав слідству один із затриманих.