Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.05 – духу Ярослава Мудрого не сподобалося, коли його дочку назвали "русской". Його помсту на собі відчула Москва. До Санкт-Петербурга прибув Нео, щоб побороти матрицю Путіна.

Також у випуску: Гостинність Кадирова: кого лідер Чечні запросив у гості. Як Обама після того, як покинув Білий дім, далі мстить росіянам. Легендарний "Москвич" повертається. Рецепт на вібратор для росіян.

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