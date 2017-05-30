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Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна

Вєсті Кремля 22:08, сьогодні 592 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.05 – духу Ярослава Мудрого не сподобалося, коли його дочку назвали "русской". Його помсту на собі відчула Москва. До Санкт-Петербурга прибув Нео, щоб побороти матрицю Путіна.

Також у випуску:

Гостинність Кадирова: кого лідер Чечні запросив у гості.

Як Обама після того, як покинув Білий дім, далі мстить росіянам.

Легендарний "Москвич" повертається.

Рецепт на вібратор для росіян.

Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля Новини Росії Рамзан Кадиров
Джерело: 24 Канал
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