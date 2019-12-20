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      100 літрів горілки, бурштин та ключі від камер: у Кропивницькому СІЗО знайшли схованку

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      У Кропивницькому СІЗО, де стався бунт, виявили схованку із забороненими предметами / facebook.com

      У Кропивницькому слідчому ізоляторі, де 16 грудня стався бунт ув’язнених, знайшли схованку із табуйованими предметами.

      Працівники Державної кримінально-виконавчої служби викрили схованку, у якій ув’язнені зберігали велику кількість заборонених предметів, у тому числі й горілку, інформує адміністрація ДКВС.

      До теми: У Кропивницькому СІЗО ув'язнені зчинили бунт

      Під час обшуку було вилучено:

      • більше 100 літрів горілки;
      • пристрої для нанесення татуювань;
      • 44 мобільних телефонів;
      • ключі від камерних дверей;
      • 1,5 кілограмів бурштину та пристрої для його обробки;
      • пристрої для здійснення перекидів заборонених предметів; 
      • дріжджі та закваска для самогоноваріння;
      • колюче-ріжучий та робочий інструмент; 
      • наркотичні засоби.

      сізо
      У Кропивницькому СІЗО знайшли схованку із забороненими предметами / Фото: ДКВС

      Обшукові заходи в установі тривають.

      сізо
      У Кропивницькому СІЗО знайшли схованку із забороненими предметами / Фото: ДКВС

      сізо
      У Кропивницькому СІЗО знайшли схованку із забороненими предметами / Фото: ДКВС

      сізо
      У Кропивницькому СІЗО знайшли схованку із забороненими предметами / Фото: ДКВС

      Що сталось у Кропивницькому слідчому ізоляторі?16 грудня з ізолятора вивозили двох в'язнів, "смотрящих" за СІЗО, до місця тимчасового тримання Нацполіції. Коли намагались вивезти головного "смотрящего" – співробітники слідчого ізолятора не дуже сприяли вивозу. За словами екс-голови пенітенціарної служби Сергія Старенького, коли ув'язнений прямував до камери нібито за речами, він зайшов у кабінет до психолога та завдав їй декілька ударів, а згодом зчинив бунт. В'язні почали виходити із камер, забрали у співробітників ключі від камер. Усі працівники СІЗО покинули приміщення в'язниці. Сигналу тривоги та збору груп швидкого реагування не було. 
      17 грудня заступник міністра юстиції України Віталій Василик повідомив, що ситуацію взяли під контроль. Через бунт у СІЗО ввели особливий режим, який передбачає посилення охорони, нагляду за в’язнями, а також припинення побачень та прийняття посилок і передач, здійснення інших режимних заходів.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини СІЗО Новини Кропивницького
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