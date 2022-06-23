Як повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області, перевірка в медичному закладі підтвердила факт вживання наркотичних речовин.

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Отримала права – втратила права: поліція затримала водійку під наркотиками

Як повідомили львівські поліціянти, близько 19:00 на вулиці Мечникова патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Е260. За кермом була 22-річна уродженка Луганської області.



Результат аналізів на наркотики / Фото патрульна поліція Львівської області

У водійки виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Перевірка в медичному закладі підтвердила це. На жінку склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Цікаво, що саме за 3 години до затримання вона обміняла посвідчення, яке видають на два роки, на нове. Наразі водійці загрожує штраф від 17 тисяч гривень та позбавлення водійських прав.



22-річній водійці анулювали права / Фото патрульна поліція Львівської області

За даними інтернет-видання ZAXID.NET, медики встановили у 22-річної водійки факт вживання марихуани.

Нагадаємо, за п'яне керування у водіїв хочуть конфіскувати машини. На час воєнного стану їх можуть відбирати на потреби МВС. Про це йдеться у законопроєкті №7382-2. Конфіскацію буде передбачено за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння без відшкодування його вартості.

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