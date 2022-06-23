Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области, проверка в медицинском учреждении подтвердила факт употребления наркотических веществ.

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Как сообщили львовские полицейские, около 19:00 на улице Мечникова патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz Е260. За рулем была 22-летняя уроженка Луганской области.



Результат анализов на наркотики / Фото патрульная полиция Львовской области

У водительницы выявили признаки наркотического опьянения. Проверка в лечебном учреждении подтвердила это. На женщину составили протокол управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Интересно, что именно за 3 часа до задержания она обменяла удостоверение, выдаваемое на два года, на новое. В настоящее время водители грозят штрафом от 17 тысяч гривен и лишением водительских прав.



22-летней водители аннулировали права / Фото патрульная полиция Львовской области

По данным интернет-издания ZAXID.NET , медики установили у 22-летней водительницы факт употребления марихуаны.

Напомним, за пьяное управление у водителей хотят конфисковать машины . Во время военного положения их могут отбирать на нужды МВД. Об этом говорится в законопроекте №7382-2.

Конфискация будет предусмотрена за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения без возмещения его стоимости.