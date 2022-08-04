Про це сказав міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, який вже обговорив транспортування зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Напередодні також про готовність суден до відправлення говорив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Транспортування обговорили міністри двох держав

Міністри оборони наших держав передусім говорили про те, як саме буде транспортуватися зерно. Окрім цього, взяв у них участь міністр інфраструктури Олександр Курбаков.

У день цієї заяви до порту Одеси прямувало за українським зерном перше від початку вторгнення судно. Це турецький балкер OSPREY S під прапором Ліберії. 31 липня корабель вийшов із турецького порту Іскендерун.

Назвали години відправлення каравану

Вже наприкінці доби міністр інфраструктури теж це підтвердив. Він зауважив, що відправлення двох суден відбудеться з 5 до 8 години ранку 5 серпня. Вони вийдуть з порту "Чорноморськ", а також одне буде йти з Одеського порту.

Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення.На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно понад 50 тисяч тонн української кукурудзи в рамках "зернової ініціативи,

– заявив Курбаков.

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