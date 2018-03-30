Адвокати "Снек-Експорт": В СБУ нам прямо заявили, що будуть фабрикувати ще звинувачення

Справа за обвинуваченням колишнього менеджера ТОВ "Снек-Експорт" Дениса Пробачая у фінансуванні тероризму розвалюється.

Після 5 місяців безпідставного утримання під вартою, слідство так і не змогло привести обґрунтованих доказів причетності Д. Пробачая до цієї діяльності. Щоб переконати суд у необхідності продовження арешту, слідчі кожен раз буквально придумують нові звинувачення.

Про це йдеться в заяві компанії "Снек-Експорт".

Автори заяви підкреслюють, що жодне зі звинувачень з боку слідчих СБУ "не має нічого спільного з дійсністю, а направлено на нанесення умисної шкоди українському підприємству-виробнику".

У компанії зазначають, що 16 жовтня 2017 Дениса Пробачая, колишнього менеджера ТОВ "Снек-Експорт" затримали в Дніпрі співробітники Сумського СБУ і вивезли в Сумське СІЗО. 17 жовтня 2017 вже в Сумах йому "з численними порушеннями кримінального процесуального кодексу України" було пред'явлено підозру по ст. 258 – 5 ч. 2 КК України (фінансування тероризму).

"20 жовтня 2017 Зарічний суд м. Суми розглядав клопотання слідчого СБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розуміючи, що в зв'язку із закінченням встановлених законом строків затримання, Дениса Пробачая необхідно було звільнити в залі суду, співробітники СБУ в порушення закону сфабрикували нову підозру. По ній Пробачаю вже ставлять у провину додатково до "фінансуванню тероризму" ще й "посягання на територіальну цілісність України» (ст.110 ч.2 КК України). І знову, вже вдруге, затримують в залі суду", – зазначається в повідомленні.

У переговорах з адвокатами, співробітники СБУ прямо повідомили останнім, що скільки адвокати будуть "відбивати" незаконність затримання Дениса Пробачая, стільки вони додатково будуть "вішати" йому нові вигадані злочини, оскільки у них є одна мета – утримання під вартою,

– йдеться в повідомленні.

"Протягом всього часу так званого "попереднього розслідування" цієї сфабрикованої справи, СБУ в Сумській області здійснювало величезний тиск на Дениса Пробачая, тримаючи його тижнями в карцері, так і на суддів при розгляді клопотань слідства про продовження строків тримання під вартою", – зазначається в документі.

У компанії підкреслюють, що навіть судді фіксують фіктивність "розслідування".

Автори заяви нагадали, що під час розгляду останнього клопотання слідчого, суддя Апеляційного суду Сумської області в своїй постанові про окрему думку від 23.02.2018 р написав: "мотиви клопотання слідчого про необхідність продовження утримання під вартою Пробачая Д.Ю., свідчать про низьку ефективність проведення досудового слідства, оскільки слідчий з метою утримувати підозрюваного Пробачая Д.Ю. під вартою фактично не проводив ті слідчі дії, необхідність проведення яких він вказував в своєму клопотанні".

"30 березня 2018 у 10.00 закінчується встановлений судом термін утримання Дениса Пробачая під вартою. За наявною у адвокатів інформації, в разі відмови судом в задоволенні нового клопотання слідчого про продовження строків тримання під вартою, слідчі СБУ будуть знову фабрикувати нові неіснуючі "злочини" Денису Пробачая з метою його насильницького незаконного утримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

"Такі дії співробітників української спецслужби повинні спричинити за собою відкриття кримінального провадження та обов'язкове ретельне розслідування. Існує достатня кількість свідчень і документальних доказів корупційної природи і політичних мотивів переслідування українського виробника з боку силових структур", – йдеться в заяві "Снек-Експорт".