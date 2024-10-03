Як та чому подорожчали молочні продукти

Аналітик Георгій Кухалейшвілі говорить, що інфляція, дорожчання молока-сировини на фоні скорочення надою, зростання обсягів експорту біржових товарів, збільшення виробничих витрат вплинули на зростання цін на більшість молочних виробів, що входять до споживчого кошика українців. Про це повідомляють в Асоціації виробників молока.

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Молоко пастеризоване жирністю 2,5% коштує 48,77 гривні за кілограм, що на 34 копійки (-1%) менше порівняно до попереднього місяця і на 8,93 гривні (+18%) більше порівняно до минулорічного періоду. Найдешевшим в українських мережах є пастеризоване молоко "Кагма" в плівці, яке в середньому коштує 34,46 гривні за кілограм. Найдорожче в мережах України молоко бренду Organic Milk в пляшках, яке коштує 67,89 гривні за кілограм.

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 57,01 гривні за кілограм, що на 72 копійок (+1,3%) більше ніж місяць тому і на 9,04 гривні (+16%) дорожче ніж торік. Найдешевшим в супермаркетах є "Кефір" у плівці, який коштує 39,99 гривні за кілограм. Найвища ціна була зафіксована на кефір виробництва "Молокія" у пляшках, який коштує 91,20 гривні за кілограм.

Сметана жирністю 15% в різній тарі в середньому коштує 139,15 гривні за кілограм, що на 5,22 гривні (+3,7%) більше порівняно до попереднього місяця. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на 25,03 гривні (+18%). Найдешевша в супермаркетах сметана лейблу Good Milk у плівці, яка коштує 96,50 гривні за кілограм. Найвища ціна зараз на сметану в стаканах "Ферма", яка коштує 190,58 гривні за кілограм.

Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках склала 96,59 гривні за кілограм, що на 2,93 гривні (+3%) більше ніж місяць тому і на 18,04 гривні (+19%) більше ніж торік. В розрізі брендів, найвигідніша ціна на йогурт питний "РадиМо" – 59,50 гривні за кілограм. Найдорожчий в Україні йогурт "Яготин" в скляний банці – 154,88 гривні за кілограм.

Йогурт в стаканах в середньому коштує 134,05 гривні за кілограм, що на 63 копійок (+0,5%) більше порівняно до кінця серпня 2024 року, але на 13,51 гривні (+10%) більше порівняно до минулорічного періоду. Найнижча ціна була зафіксована на йогурт бренду "РадиМо" жирністю 2,5% зі смаком чорниці – 59,50 гривні за кілограм. Найдорожчим в Україні є ложковий йогурт "Волошкове поле" з наповнювачем без лактози, який коштує 183,57 гривні за кілограм.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% склала 229,06 гривні за кілограм, що на 4,56 гривні більше (+2%) порівняно до попереднього місяця, але на 41,36 гривні (+18%) більше порівняно до минулорічного періоду. Найдешевше в українських супермаркетах коштує кисломолочний сир під лейблом "Ашан" – 169,5 гривні за кілограм. Найдорожчим є кисломолочний сир бренду "Президент" в 220-грамових упаковках, який коштує 322,68 гривні за кілограм.

Вершкове масло жирністю 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 463,29 гривні за кілограм, що на 27,04 гривні (+6%) більше ніж минулого місяця і на 113,20 гривні (+24%) дорожче ніж торік. Серед українських брендів найдешевше коштувало вершкове масло Metro Chef солодковершкове 73% – 327,80 гривні за кілограм. Найвищій цінник стоїть на масло "Звени Гора" 73% – 603,43 гривні.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 469,91 гривні за кілограм. Порівняно до попереднього місяця товар подорожчав на 7,12 гривні (+2%) і виріс в ціні на 57,71 гривні (+12%) порівняно до минулорічного періоду. Найнижча ціна на сир "Український твердий ваговий" – 241,60 гривні за кілограм, а найвища на сир бренду Organic Milk – 671,54 гривні за кілограм.

Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 476,38 гривні за кілограм. Порівняно до попереднього місяця товар подорожчав на 21,09 гривні (+4%), але порівняно до минулого року сир подорожчав на 79,37 гривні (+17%). Найнижча ціна на Голландський сир бренду "Кременецькі молочні вироби" – 289,00 гривні за кілограм, а найвища у компанії "Звенигора" – 667 гривні за кілограм.

Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва склала 638,26 гривні за кілограм, що на 96,82 гривні (+15%) більше ніж місяць тому. Сир коштує на 122,00 гривні (+19%) більше ніж торік. Серед вітчизняної продукції найдешевше коштує сир виробництва Auchan – 299,80 гривні за кілограм. Найдорожчий Маасдам продається під лейблом Metro Chef і коштує 972,67 гривні за кілограм. Імпортний Маасдам в середньому коштує 562,99 гривні за кілограм в українських супермаркетах, що на 12% дешевше ніж вітчизняний сир.

Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 489,21 гривні за кілограм, що на 40,15 гривні (+8%) більше порівняно до попереднього місяця, але на 101,34 гривні (+21%) дорожче ніж торік. Серед вітчизняної продукції найдешевше коштує сир Гауда виробництва "РадиМо" – 328,20 гривні за кілограм. Найдорожча Гауда продається під лейблом "Ашан" і коштує 724,83 гривні за кілограм. Імпортний сир Гауда в середньому коштує в Україні 709,87 гривні за кілограм, що на 45% дорожче продукції українських сироварів.

Моцарелла жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 472,77 гривні за кілограм. Сир подорожчав на 24,40 гривні (+5%) порівняно до попереднього місяця. За останній рік Моцарелла подешевшала на 3,92 гривні (-1%). Найдешевше коштує м’яка Моцарелла виробництва Новгород-Сіверський – 338,83 гривні за кілограм. Найдорожчою є Моцарелла під лейблом "Ашан", яка коштує 844,67 гривні за кілограм. Імпортна Моцарелла в середньому коштує 592,38 гривні за кілограм, що на 25% дорожче продукції вітчизняних сироварів.

Причини здорожчання молокопродуктів

За словами Георгія Кухалейшвілі, більшість товарів подорожчали під впливом інфляції на молочні продукти, яка за вісім місяців 2024 року виросла на 17,6%. Скоріш за все, на дорожчання молочного ряду вплинуло підвищення цін на молоко-сировину влітку в умовах сильної спеки та активного попиту з боку молокопереробних підприємств.

Внаслідок російських ракетно-бомбових ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні відбуваються довготривалі відключення електроенергії. Влітку це призводило до перебоїв в роботі систем вентиляції на молочно-товарних фермах, теплових ударів та скорочення продуктивності у корів. В результаті, обсяги виробництва молока-сировини скоротилися на внутрішньому ринку.

Важливо Втім, навіть у вересні попит на молоко-сировину в Україні з боку молокопереробних підприємств переважав існуючу пропозицію, підштовхуючи ціни. Українські компанії збільшили обсяги експорту молочних продуктів, користуючись високими цінами на вершкове масло та сири на зовнішніх ринках і скороченням виробництва молока-сировини в світі. Підвищення акцизів на паливо-мастильні матеріали поки що не відобразилося на закупівельних цінах.

Вірогідно, що молоко-сировина подорожчає під впливом зростання витрат на логістику в першій половині жовтня. Також використання дизельних генераторів призвело до зростання виробничих витрат. Подальше дорожчання готової продукції може вплинути на скорочення попиту населення і обсягів переробки молока для потреб внутрішнього ринку, де 70% йде на потреби споживача.