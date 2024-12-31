Чи можна зберігати вдома дрова для опалення

На сьогодні передбачено законопроєктом, що кримінальну відповідальність нестимуть ті, хто незаконно вирубує або пошкоджує, як дерева, так і чагарники, передає 24 Канал.

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Як пояснив один із авторів законопроєкту заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк, нові правила спрямовані не проти населення, а проти "чорних лісорубів", незаконних пилорам тощо.

Відтак населення може тримати вдома дрова для власного користування, зокрема опалення, без підтверджувальних документів.

Зауважте! У законопроєкті йдеться саме про деревину, а не дрова. Це, у першу чергу, різні вироби, дошки, бруси та інше.

Які передбачені штрафи за дрова без документів

Як зазначили в NB ще раніше, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 кубометрів соснових дров, або 15 кубометрів дубових. Але за зберігання дров на суму понад 30 тисяч гривень та без документів можлива вже кримінальна відповідальність.

на понад 30 тисяч гривень – штраф на суму від 34 до 51 тисяч гривень, або обмеженням волі до 3 років,

– штраф на суму від 34 до 51 тисяч гривень, або обмеженням волі до 3 років, на понад 90 тисяч гривень – штраф складатиме від 170 до 425 тисяч гривень, або позбавлення волі від 5 до 7 років.

– штраф складатиме від 170 до 425 тисяч гривень, або позбавлення волі від 5 до 7 років. шкода заподіяна деревам або чагарникам, що ростуть у парках, скверах, історико-культурних заповідниках – штраф становитиме від 85 – 170 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Власники, які купили дрова, повинні мати документи, які засвідчують, де і як вони придбали деревину, – це квитанції, чеки, накладні тощо.