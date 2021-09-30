В ефірі одного з телеканалів Давид Арахамія й Олег Ляшко зчинили словесну перепалку. Суперечка почалася на тлі обговорень відставки Дмитра Разумкова.

До теми Тепер особисто від себе: Арахамія подав друге звернення щодо відставки Разумкова

"Закон про політичну проституцію"

Давид Арахамія сказав, що "Слузі народу" варто дати самостійно розібратися зі своєю посадою. На це нардеп Вадим Рабінович тихо сказав "кошмар", а Олег Ляшко почав гнівний спіч.

"Радикал" став звинувачувати Арахамію у тому, що це не посада "слуг", а посада народу. Згодом посипалися обвинувачення, що "Слуги народу" – зелені диктатори. Відтак почалася сварка у багато голосів.

Ведуча програми Наташа Влащенко попросила вимкнути мікрофони усіх у студії і зрештою дала слово Арахамії, який брав участь у програмі онлайн.

Після закону про олігархів, я особисто планую зробити законопроєкт про легалізацію політичної проституції. Там буде реєстр, де пан Ляшко буде першим номером,

– сказав Арахамія.

На це екснародний депутат Олег Ляшко відповів Арахамії, що це його місце в цьому реєстрі.

Головне про відкликання Дмитра Разумкова: