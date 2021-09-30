В эфире одного из телеканалов Давид Арахамия и Олег Ляшко подняли словесную перепалку. Спор начался на фоне обсуждений отставки Дмитрия Разумкова.

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"Закон о политической проституции"

Давид Арахамия сказал, что "Слуге народа" стоит дать самостоятельно разобраться со своей должностью. На это нардеп Вадим Рабинович тихо сказал "кошмар", а Олег Ляшко начал гневный спич.

"Радикал" стал обвинять Арахамию в том, что это не должность "слуг", а должность народа. Впоследствии посыпались обвинения, что "Слуги народа" – зеленые диктаторы. Поэтому началась ссора во много голосов.

Ведущая программы Наташа Влащенко попросила выключить микрофоны всех в студии и в конце концов дала слово Арахамии, который принимал участие в программе онлайн.

После закона об олигархах, я лично планирую сделать законопроект о легализации политической проституции. Там будет реестр, где господин Ляшко будет первым номером,

– сказал Арахамия.

На это экс-депутат Олег Ляшко ответил, что это его место в этом реестре.

Главное об отзыве Дмитрия Разумкова: