Відповідне рішення виніс Шевченківський районний суд. Засідання відбулося 24 травня.

До теми Депутатці Київради повідомили про підозру у вчиненні ДТП: вона заявила про дискредитацію

У депутатки Київради вилучили посвідчення водія

За клопотанням Київської міської прокуратури Шевченківський районний суд міста Києва обмежив право керування транспортним засобом на 2 місяці депутатку Київради.

Ар'єву підозрюють у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками. За версією слідства, вона була в стані наркотичного сп'яніння.



Суд також постановив вилучити у підозрюваної посвідчення водія та здати на зберігання слідчому на час тимчасового обмеження.





Ар'єва потрапила у ДТП / Фото Київської міської прокуратури

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Ар'єва визнавала, що вживала марихуану

Депутатка на загал заявляла, що експертиза, яку їй зробили після ДТП, нічого не виявила. Проте речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в ефірі національного телемарафону розповіла, що це не так.

За її словами, Ар'єва отримала висновки первинного медичного огляду безпосередньо на початку грудня, приїхавши в медичну установу.

Там їй повідомили про стан наркотичного сп'яніння. Вона цей факт не заперечувала. Ба більше, повідомила про те, що напередодні дійсно вживала марихуану, яку їй надала начебто її знайома, і під розпис отримала цей висновок медичного огляду,

– зауважила Максимець.

Речниця підсумувала, що вчорашні твердження депутатки про те, що первинна експертиза нічого не виявила, – це абсолютна неправда.

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Коротко про ДТП за участю Ар'євої